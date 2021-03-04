Картину Бэнкси сожгли и превратили в уникальный цифровой актив

Вадим Карасев

Блокчейн-компания Injective Protocol приобрела у Нью-Йоркской галереи картину уличного художника Бэнкси "Morons" и превратила ее в невзаимозаменяемый токен (NFT), сообщает CBS.

Работа Бэнкси обошлась энтузиастам в $95 тысяч. После этого агентство Pest Control, созданное самим художником, подтвердило подлинность произведения, выдав соответствующий сертификат.

Сама картина и сертификат о ее подлинности 1/2Сама картина и сертификат о ее подлинности 2/2

Затем картина была сожжена и преобразована в уникальное цифровое изображение. Сожжение происходило в Бруклине и транслировалось в прямом эфире. Как заявил представитель Injective Protocol Мирза Уддин, это первый случай превращения физического произведения искусства в виртуальный актив.

Таким образом мы хотим вдохновить технологических энтузиастов и художников, хотим открыть новую среду для творческого самовыражения.

"Morons" отражает исторический момент в мире искусства, когда "Подсолнухи" Ван Гога 30 марта 1987 года были проданы по рекордной стоимости на аукционе в Лондоне — за $50 млн. Этот случай положил начало колоссальным изменениям на рынке искусства, после чего появились первые "мегалотовые" аукционы.