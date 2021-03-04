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Киев обиделся на Словакию за шутку об обмене "Спутника V" на украинские территории

Киев обиделся на Словакию за шутку об обмене "Спутника V" на украинские территории

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал ироничное высказывание словацкого премьера Игоря Матовича о том, как страна получила российскую вакцину от коронавируса "Спутник V".

Днем ранее Матович в интервью словацкой радиостанции Radio Expres в шутку сказал, что пообещал передать России Закарпатскую Украину в обмен на поставки вакцины. После этого он сразу объяснил, что на самом деле Москва ничего у него не требовала за препарат.

Кулеба в Twitter назвал шутку некорректной и выразил уверенность, что такие слова портят отношения Киева и Братиславы. "Пусть обменяет на несколько регионов Словакии", - написал украинский министр.

2 марта стало известно, что Словакия приняла первую партию российской вакцины "Спутник V", несмотря на отсутствие одобрения на ее применения от европейского регулятора EMA. Братислава планирует начать прививать население в середине марта. В то же время Украина запретила использование на своей территории любой вакцины российского производства.

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По материалам: uposters.ru
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