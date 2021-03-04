Киев обиделся на Словакию за шутку об обмене "Спутника V" на украинские территории

Вадим Карасев

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал ироничное высказывание словацкого премьера Игоря Матовича о том, как страна получила российскую вакцину от коронавируса "Спутник V".

Днем ранее Матович в интервью словацкой радиостанции Radio Expres в шутку сказал, что пообещал передать России Закарпатскую Украину в обмен на поставки вакцины. После этого он сразу объяснил, что на самом деле Москва ничего у него не требовала за препарат.

Кулеба в Twitter назвал шутку некорректной и выразил уверенность, что такие слова портят отношения Киева и Братиславы. "Пусть обменяет на несколько регионов Словакии", - написал украинский министр.



2 марта стало известно, что Словакия приняла первую партию российской вакцины "Спутник V", несмотря на отсутствие одобрения на ее применения от европейского регулятора EMA. Братислава планирует начать прививать население в середине марта. В то же время Украина запретила использование на своей территории любой вакцины российского производства.