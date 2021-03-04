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Киевскую область перевели в оранжевую зону: к чему готовиться жителям


С 4 марта в Киевской области начал действовать «оранжевый» уровень эпидемической опасности. В КГГА напомнили, что «оранжевый» — предупредительный уровень, который свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации в регионе и может привести к введению усиленных ограничительных противоэпидемических мероприятий.

На территории регионов, вошедших в «оранжевую» зону, действуют те же карантинные ограничения, и при «желтом» уровне эпидситуации. То есть разрешено проведение культурных и спортивных мероприятий, работа ресторанов, кафе, баров и столовых до 24:00, а также бассейнов, спортзалов и фитнес-центров.

Вместе с тем, параллельно вводятся усиленные меры контроля за соблюдением противоэпидемических мер, а органам местного самоуправления разрешается вводить при необходимости на отдельных территориях дополнительные ограничения.

Киевскую область перевели в оранжевую зону: к чему готовиться жителям

Отметим, состоянию на четверг, 4 марта, в «красной» зоне находятся три региона. Это Житомирская, Черновицкая и Ивано-Франковская области. В «оранжевую» зону карантина попали 9 областей: Донецкая, Запорожская, Николаевская, Киевская, Сумская, Винницкая, Львовская, Тернопольская и Закарпатская области.

Напомним, по состоянию на утро 4 марта в Украине официально выявили 1 374 762 случаев заражения коронавирусом. Только за минувшие сутки количество заболевших ковидом в Украине превысило 10 тысяч — это первый антирекорд 2021 года.

Фото Сергея Тушинского, «NewsTes»

Украина

По материалам: fakty.ua
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