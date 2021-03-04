Кириллу Терешину сдули «руки-базуки»

Вадим Карасев

Кирилл ТерешинФото: @ruki_bazuki_official

Россиянину Кириллу Терешину, известному как «руки-базуки», провели вторую операцию по удалению опасных веществ из рук. Об этом он сообщил в Instagram.

По словам уроженца Пятигорска, в этот раз хирург оперировал трицепс на правой руке. На снимке заметно, что эта часть руки визуально сдулась после хирургического вмешательства. Терешин подчеркнул, что все прошло успешно. Он поблагодарил хирурга, «спасающего его жизнь от этого яда» и медика, которая после операции обрабатывала раны и делала перевязки.

Терешин прославился после участия в телеэфирах, где демонстрировал объемные бицепсы. Этого эффекта он добился с помощью инъекций синтола. Он неоднократно заявлял о желании избавиться от «рук-базук».

В конце 2019 года Терешину провели операцию — удалили часть опасных веществ из мыщц одной из рук. По словам хирурга Сеченовского университета Дмитрия Мельникова, на самом деле россиянин увеличил размер бицепсов с помощью инъекций вазелина.

Помочь ему пыталась и телеведущая Елена Малышева. В эфире передачи «Здоровье» она отругала Терешина за пренебрежение к рекомендациям медиков и заявила, что будет водить его по врачам. Отмечалось, что медики долгое время не брались за удаление воспаленных мышц Терешина из-за сложности процедуры.