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Комик Евгений Чебатков: «Отец отсидел 17 лет, и мама все это время его ждала»

Комик Евгений Чебатков: «Отец отсидел 17 лет, и мама все это время его ждала»

Евгений Чебатков не стесняется говорить о том, что его отец имел многолетнее криминальное прошлое. Сейчас папа звезды уже вышел на свободу и воссоединился с женой.


Евгений Чебатков стремительно покоряет мир stand-up, и его интервью Юрию Дудю — еще одно тому доказательство. Общаясь с журналистом, артист рассказал и про творческий путь, и про жизненные взгляды. Больше всего фанатов удивило то, что отец звезды провел в колонии 17 лет.

«Папу посадили за членство в ОПГ. Он был ее ярким участником. Осудили на 25 лет, мне тогда было 10. Все это время мы ездили к нему в колонию, мама его ждала. В итоге его выпустили через 17 лет по условно-досрочному. Мама его дождалась», — рассказал юморист.

По словам Евгения, для матери многолетняя верность мужу не была жертвой. Наоборот, женщина не считала, что делает нечто особенное. «У них с отцом был разговор в самом начале. Он сказал, чтобы мама ни в коем случае его не ждала. Мама ответила, что если захочет уйти, то сообщит. После они никогда подобное не обсуждали. Мама приезжала на все свидания и короткие, и длительные. Эта ситуация вообще очень сильно нас сблизила. Сейчас мама является для меня лучшим другом», — поделился Чебатков.

С отцом Евгений также сохранил отличные отношения. Как оказалось, именно папа помог Чебаткову определиться с профессией. Однажды родитель порекомендвал сыну заниматься тем, от чего он получает наибольшее удовольствие. После этого Евгений сконцентрировался на юмористических номерах.

Кстати, в очередной программе звезды будет много историй, связанных с тюремным прошлым отца. Для Евгения эта тема является болезненной, но он старается преодолеть внутренние проблемы с помощью юмора.

«Самое главное, что папа — это мой герой. Я им всегда восхищаюсь. У него было не так много времени на мое воспитание. Четыре часа раз в полгода — это действительно немного. Но он все равно многое успел в меня вложить», — подытожил Чебатков.

Также Евгений посоветовал зрителям не восхищаться тюремными реалиями и криминальным миром. По его словам, в этом нет никакой романтики, только боль и страдания людей.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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