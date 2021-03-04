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«Конченая негодяйка!»: экс-жена Александра Серова пожаловалась на травлю и преследование

«Конченая негодяйка!»: экс-жена Александра Серова пожаловалась на травлю и преследование

Казалось бы, Елена Стебенева ведет непубличный образ жизни, но у нее все равно находятся хейтеры. В последнее время в адрес экс-супруги Серова льется много негатива. А одна подписчица проявляет в этом чрезмерную активность.


Пока Стебенева не намерена искать обидчицу, которая, не стесняясь называет ее «конченой негодяйкой». Бывшая Серова старается не воспринимать сплетни вокруг своей персоны всерьез.

«Дорогие друзья! В последнее время я получаю от многих из вас сообщения о том, что некая, не очень адекватная, дама присылает вам ссылку на свой блог, где рассказывает обо мне «правду». Дошло уже до того, что она отправляет это друзьям моей дочери. Я уже говорила в прямом эфире, что не собираюсь тратить свое время на поиски этой ненормальной. Это нужно делать через полицию, так как, скорее всего, она пишет не под своим именем», — поделилась Елена с подписчиками.

Также блондинка отметила, что жалеет несчастную, которая тратит драгоценное время на то, чтобы сочинять гадости о других.

«Человек явно болен. В ее жизни, похоже, есть только ненависть ко мне — и больше ничего. Ее цель — распространить как можно больше лжи обо мне, смешать с грязью моих близких. Я не хотела писать этот пост, но писем от вас очень много. Поэтому еще раз скажу — я не буду тратить свое время на поиски этой тети! Не принимаю ее писанину на свой счет, пусть пишет и захлебывается в своей ненависти ко мне, если ей это нравится. Она разрушает себя, а не меня. Каждый волен делать свой выбор сам. На этом все! Тема закрыта. Живем дальше, радуемся каждому дню. С любовью к вам!» — отметила Стебенева.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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