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Конгрессмены США отменили заседание из-за угрозы нового штурма Капитолия

Конгрессмены США отменили заседание из-за угрозы нового штурма КапитолияФото: KEVIN LAMARQUE / Reuters

Палата представителей Конгресса США отменила заседание, запланированное на 4 марта, из-за угрозы нового штурма Капитолия. Об этом сообщает The Washington Post.

Как стало известно изданию, конгрессмены пришли к такому решению после того, как получили информацию о возможном сговоре с целью проникновения в Капитолий. Ранее полиция Капитолия предупредила о возможном штурме американского парламента радикально настроенными гражданами.

До этого сторонники движения QAnon (теории заговора, сторонники которой считают, будто лидеры демократов, голливудские звезды и религиозные деятели являются сатанистами и сексуальными эксплуататорами, а бывший президент США Дональд Трамп противостоит им — прим. «Ленты.ру») объявили 4 марта днем «истинной инаугурации». По их версии, в этот день Трамп вернется на пост главы государства.

6 января протестующие сторонники республиканцев ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенат и палата представителей прервали заседание, на котором планировалось утвердить итоги прошедших выборов. В ходе протестов полиция задержала почти 70 участников беспорядков, пять человек погибли.

14 января палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент Трампа в связи с беспорядками в Вашингтоне, однако впоследствии инициатива не набрала достаточного числа голосов, и уже бывший президент был оправдан.

В мире

По материалам: lenta.ru
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