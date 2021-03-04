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Космонавты начинают сверлить корпус российского модуля МКС

Космонавты начинают сверлить корпус российского модуля МКС

Российские космонавты на МКС начали засверливать трещину в корпусе модуля "Звезда", вызвавшую утечку воздуха. Это следует из переговоров экипажа с Землей, которые транслирует NASA.

Специалист Центра управления полетами в Хьюстоне сообщил американским астронавтам, что их коллеги начинают работу по засверливанию концов трещины в промежуточной камере "Звезды".

"Начинаем с верхнего отверстия... По готовности можете начинать", — указали космонавту Сергею Рыжикову в подмосковном ЦУП. "Выполнено сверление, все в порядке", — по завершении работы сообщил в ЦУП Рыжиков.

Ему предстоит сделать фото трещины и проделанных отверстий. Позже на этой неделе космонавты должны окончательно заделать одну из двух трещин в корпусе "Звезды" длиной 4,5 см. Работы, согласно расчетам, займут около 5 дней. Космонавтам предстоит нанести на трещину слои герметиков "Анатерм" и "Герметалл", дрелью просверлить по ее краям два отверстия, чтобы трещина не расползалась. Получившиеся отверстия будут заделаны клеем-мастикой, зашкурены, после чего на трещину поставят окончательную заплатку.

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По материалам: uposters.ru
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