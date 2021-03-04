Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Кристина Бухынбалтэ намекнула на беременность от Жени Ромашова

Кристина Бухынбалтэ намекнула на беременность от Жени Ромашова

Хотя Сергей Захарьяш не приглашал на свой день рождения Кристину Бухынбалтэ, чтобы она не устроила там истерику, Женя Ромашов пришел со спутницей. Перетянуть внимание на себя Кристина смогла даже без скандала, тем более что она была не единственной, кто пытался отвлечь всех всех от именинника любым возможным образом.

Вечеринка по случаю дня рождения Сергея Захарьяша удалась. Милена Безбородова продемонстрировала, как сильно она любит своего молодого человека и ставит выше собственного здоровья, и все ради хайпа, а Кристина привлекла внимание пользователей менее безболезненным способом - всего лишь оголив небольшой животик, пишет newstes.ru.
Возможно, все получилось совершенно неожиданно, но поклонники, и так не желавшие, чтобы Женя Ромашов и Кристина Бухынбалтэ расставались, теперь с нетерпением ждут новостей с подтверждением беременности. Увидеть Ромашова в качестве отца любопытно многим, и, возможно, беременность помогла бы влюбленным наладить понимание.

Хотя если разобраться, у Жени и Кристины и так все прекрасно. Кто знает, ругаются ли они на самом деле или заранее договариваются о темах, которые будут обсуждать с пользователями? Сколько бы Ромашов ни показывал блондинок, которые его якобы интересуют больше, чем Бухынбалтэ, на день рождения друга, который не жаждал ее видеть, он пришел именно с ней.

«Умнички) Пора уже становиться родителями)», «Это то, что я подумала? Ой как хорошо!!!!», «Поздравляем!!!», - радуются поклонники.

Кстати, специально для Захарьяша Женя подготовил нарезки их отдыха на Сейшелах, выбрав трогательные моменты, подтвердившие их крепкую дружбу. Интересно, как себя чувствует Иосиф Оганесян, которому тоже очень хотелось называться лучшим другом Ромашова? Ведь если бы не супруга, они дружили бы до сих пор?
Шоу-бизнес

По материалам: life-dom2.su
Заказать крауд

Последние новости

HammAli & Navai раскрыли причину распада группы
HammAli & Navai раскрыли причину распада группы
Что теперь будет?! Чонгуку поставили диагноз «раздвоение личности»
Что теперь будет?! Чонгуку поставили диагноз «раздвоение личности»
Егор Крид сделал себе новые бровки: «Если бы Брежнев был геем»
Егор Крид сделал себе новые бровки: «Если бы Брежнев был геем»
Алена Савкина сама удивлена, почему мама не возражает против Ильи Семина
Алена Савкина сама удивлена, почему мама не возражает против Ильи
Кристина Бухынбалтэ намекнула на беременность от Жени Ромашова
Кристина Бухынбалтэ намекнула на беременность от Жени Ромашова
Путин пошутил про дворец
Путин пошутил про дворец
В Роспотребнадзоре назвали продолжительность иммунитета у перенесших COVID-19
В Роспотребнадзоре назвали продолжительность иммунитета у перенесших
Гериатр рассказала о способности вакцин замедлять старение
Гериатр рассказала о способности вакцин замедлять старение
В Свердловской области завершился конкурс «Учитель – профессия мужская»
В Свердловской области завершился конкурс «Учитель – профессия
Педагоги рассказали о высокотехнологичном оснащении медицинских классов в столичных школах
Педагоги рассказали о высокотехнологичном оснащении медицинских
Профильная математика стала самым популярным предметом по выбору на ЕГЭ-2021
Профильная математика стала самым популярным предметом по выбору на
Суд в Перми отказал "Уральским пельменям" в иске на миллион рублей
Суд в Перми отказал "Уральским пельменям" в иске на миллион рублей

Топ на сегодня

Восхождение русского КаИNа
Восхождение русского КаИNа
Dima LED и группа Refelding. Путь к известности
Dima LED и группа Refelding. Путь к известности
Музыкальный феномен Райза
Музыкальный феномен Райза
"Зеленский страшно боится". Экс-депутат Рады о "подготовке Киева к войне"
"Зеленский страшно боится". Экс-депутат Рады о "подготовке Киева к
В Роспотребнадзоре объяснили отсутствие антител после вакцинации от COVID-19
В Роспотребнадзоре объяснили отсутствие антител после вакцинации от

Еще по теме

Захарьяш позвал на день рождения Ромашова без Бухынбалтэ
Бухынбалтэ и Ромашов остались без жилья
Женя Ромашов заверил, что за периметром ему лучше, чем на проекте
Кристина Бухынбалтэ за воротами поняла, что влюблена в Федора Стрелкова