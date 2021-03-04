Кристина Бухынбалтэ намекнула на беременность от Жени Ромашова

Вадим Карасев

Хотя Сергей Захарьяш не приглашал на свой день рождения Кристину Бухынбалтэ, чтобы она не устроила там истерику, Женя Ромашов пришел со спутницей. Перетянуть внимание на себя Кристина смогла даже без скандала, тем более что она была не единственной, кто пытался отвлечь всех всех от именинника любым возможным образом.

«Умнички) Пора уже становиться родителями)», «Это то, что я подумала? Ой как хорошо!!!!», «Поздравляем!!!», - радуются поклонники.

Вечеринка по случаю дня рождения Сергея Захарьяша удалась. Милена Безбородова продемонстрировала, как сильно она любит своего молодого человека и ставит выше собственного здоровья, и все ради хайпа, а Кристина привлекла внимание пользователей менее безболезненным способом - всего лишь оголив небольшой животик, пишет newstes.ru.Возможно, все получилось совершенно неожиданно, но поклонники, и так не желавшие, чтобы Женя Ромашов и Кристина Бухынбалтэ расставались, теперь с нетерпением ждут новостей с подтверждением беременности. Увидеть Ромашова в качестве отца любопытно многим, и, возможно, беременность помогла бы влюбленным наладить понимание.Хотя если разобраться, у Жени и Кристины и так все прекрасно. Кто знает, ругаются ли они на самом деле или заранее договариваются о темах, которые будут обсуждать с пользователями? Сколько бы Ромашов ни показывал блондинок, которые его якобы интересуют больше, чем Бухынбалтэ, на день рождения друга, который не жаждал ее видеть, он пришел именно с ней.Кстати, специально для Захарьяша Женя подготовил нарезки их отдыха на Сейшелах, выбрав трогательные моменты, подтвердившие их крепкую дружбу. Интересно, как себя чувствует Иосиф Оганесян, которому тоже очень хотелось называться лучшим другом Ромашова? Ведь если бы не супруга, они дружили бы до сих пор?