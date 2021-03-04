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Ксения Собчак: «Шнуров профукал Матильду. Новая жена для Сережи делает хуже»

Ксения Собчак: «Шнуров профукал Матильду. Новая жена для Сережи делает хуже»

Весной 2018 года Сергей и Матильда Шнуровы объявили о расставании. Поклонники были неприятно удивлены таким решением супругов, ведь те казались идеальной парой. Вскоре музыкант женился на дочери миллиардера, которая намного младше него. Сам звезда светится от счастья, а вот фанаты уверены: он предал себя и превратился в скучного чиновника.


После женитьбы на Ольге Абрамовой артист сменил экстравагантные наряды на строгие костюмы. Вскоре Шнуров также объявил о закрытии многолетнего проекта «Ленинград» и сел в кресло директора телеканала, параллельно занявшись общественно-политической деятельностью. Поклонники разочарованы переменами, происходящими с 47-летним кумиром. 

Вздыхает о судьбе бывшего друга и Ксения Собчак, которая сохранила теплые отношения с его предыдущей женой. «Я очень люблю Матильду, — откровенничала журналистка. — Считаю, что вся трагедия, которая сейчас происходит с Сережей, связана только с тем, что он ее профукал… Вот новая женщина для него, конечно, делает хуже, но для себя все грамотно. Пришла, зачистила территорию, потому что все ниточки в прошлое будут тянуть к Матильде, другим людям, а тут уже все — ФСБ, Борис Титов, партия…»

Разговор о Шнурове зашел, когда Собчак брала интервью у Ирины Смелой — бывшей жены лидера группы Little Big. В прошлом году Илья Прусикин и Ирина объявили о разводе. По слухам, виной тому стала интрижка музыканта с коллегой по группе — Софье Таюрской.

Телеведущая отметила, что певица умело внедрилась в звездный коллектив. «Началось все с простого появления в клипе. Вот смотри, поучиться надо, как завоевывать крепкие позиции в группе. Как это могло произойти, и почему ты это проглядела?» — обратилась Ксения к свое собеседнице.

Собчак также привела в пример новую пассию Данилы Поперечного — Полину Чистякову, которая также лихо уничтожила все прежние связи комика. «У Данилы девушка зачистила территорию, все — другой человек, другая дружба. Он сильно поменял свой круг. Вот Шнуров женился на новой жене и тоже ни с кем из старых друзей не общается. Телефоны поменял», — негодовала журналистка в собственном YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!».

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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