Кто эти люди? Кравчук озадачил представителя ОБСЕ на встрече ТКГ

Алексей Вольцев

Глава Украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук на заседании ТКГ поднял тему присутствия на заседаниях рабочих групп и ТКГ «непонятных людей», не представляющих ни одного из участников группы. Об этом в Facebook сообщил член делегации Украины Сергей Гармаш.

По его информации, в ответ спецпредставитель председательствующего в ОБСЕ посол Грау попросила отдельную встречу с Кравчуком, чтоб обсудить этот вопрос, не отреагировав при этом на недовольство т.н. представителя РФ из ОРДЛО Никаноровой.

«Теперь ждем, что-либо ОБСЕ вернет переговоры в трехсторонний формат с официально приглашенными из ОРДЛО, либо Украина перестанет делать заявления и писать письма на которые никто не реагирует, а действенно ответит на попытки России и ОБСЕ субъективизировать ОРДЛО в нарушение Минских договоренностей», — сообщил Гармаш.

Напомним, ранее Леонид Кравчук резко отреагировал на постоянные выпады России о том, что в Украине происходит гражданский конфликт, а РФ не является его стороной. Так, 17 февраля на заседании ТКГ первый президент Украины употреблял термины, которые противоречат правилу «минской лексики».

Фото leonid-kravchuk.com.ua/