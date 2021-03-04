Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » Кто эти люди? Кравчук озадачил представителя ОБСЕ на встрече ТКГ

Кто эти люди? Кравчук озадачил представителя ОБСЕ на встрече ТКГ

Кто эти люди? Кравчук озадачил представителя ОБСЕ на встрече ТКГ

Глава Украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук на заседании ТКГ поднял тему присутствия на заседаниях рабочих групп и ТКГ «непонятных людей», не представляющих ни одного из участников группы. Об этом в Facebook сообщил член делегации Украины Сергей Гармаш.

По его информации, в ответ спецпредставитель председательствующего в ОБСЕ посол Грау попросила отдельную встречу с Кравчуком, чтоб обсудить этот вопрос, не отреагировав при этом на недовольство т.н. представителя РФ из ОРДЛО Никаноровой.

«Теперь ждем, что-либо ОБСЕ вернет переговоры в трехсторонний формат с официально приглашенными из ОРДЛО, либо Украина перестанет делать заявления и писать письма на которые никто не реагирует, а действенно ответит на попытки России и ОБСЕ субъективизировать ОРДЛО в нарушение Минских договоренностей», — сообщил Гармаш.

Напомним, ранее Леонид Кравчук резко отреагировал на постоянные выпады России о том, что в Украине происходит гражданский конфликт, а РФ не является его стороной. Так, 17 февраля на заседании ТКГ первый президент Украины употреблял термины, которые противоречат правилу «минской лексики».

Фото leonid-kravchuk.com.ua/

Украина

По материалам: fakty.ua
Заказать крауд

Последние новости

Премьер Словакии пошутил об обмене части Украины на "Спутник V"
Премьер Словакии пошутил об обмене части Украины на "Спутник V"
В преддверии отставки главы Генштаба в Ереване заметили войска
В преддверии отставки главы Генштаба в Ереване заметили войска
Российские и казахстанские общественники обменялись опытом наблюдения за выборами
Российские и казахстанские общественники обменялись опытом наблюдения
В Ростовской области памятник воинской доблести отремонтировали скотчем
В Ростовской области памятник воинской доблести отремонтировали
Дело о похищении Семинского: Рудьковского перехватили в аэропорту
Дело о похищении Семинского: Рудьковского перехватили в аэропорту
С этим невозможно смириться… Факты о BTS, которые испортят ваше хорошее впечатление о них
С этим невозможно смириться… Факты о BTS, которые испортят ваше
Ящук: «Во время секса думала, как выглядит грудь. Мало того, что огромная ареола, так еще соски не стояли!»
Ящук: «Во время секса думала, как выглядит грудь. Мало того, что
Ксения Собчак: «Шнуров профукал Матильду. Новая жена для Сережи делает хуже»
Ксения Собчак: «Шнуров профукал Матильду. Новая жена для Сережи
Комик Евгений Чебатков: «Отец отсидел 17 лет, и мама все это время его ждала»
Комик Евгений Чебатков: «Отец отсидел 17 лет, и мама все это время
В Роспотребнадзоре объяснили отсутствие антител после вакцинации от COVID-19
В Роспотребнадзоре объяснили отсутствие антител после вакцинации от
В Кремле исключили отказ России от Курил
В Кремле исключили отказ России от Курил
Российский врач назвал способы замедлить развитие болезни Альцгеймера
Российский врач назвал способы замедлить развитие болезни Альцгеймера

Топ на сегодня

Dima LED и группа Refelding. Путь к известности
Dima LED и группа Refelding. Путь к известности
Музыкальный феномен Райза
Музыкальный феномен Райза
Восхождение русского КаИNа
Восхождение русского КаИNа
Тихановская передвигается по Хельсинки в кортеже и с охраной
Тихановская передвигается по Хельсинки в кортеже и с охраной
Вирусолог описал особенности устойчивого к вакцинам штамма коронавируса
Вирусолог описал особенности устойчивого к вакцинам штамма

Еще по теме

Довели: Кравчук на заседании ТКГ впервые перешел на «ненормативную» лексику
Кравчук рассказал, кто сможет заменить Фокина в ТКГ
Кравчук назначил Арестовича спикером украинской делегации в ТКГ
Возобновление действия украинских законов в ОРДЛО и не только: Украина выдвинула ряд требований на заседании ТКГ