Кто самый богатый из BTS?

Лидия Мартынова

Рейтинг ребят по их заработку.

Вы, наверняка, знаете, что сейчас группа BTS является одной из самых популярных в мире. Именно поэтому парни могут похвастаться большим заработком. Рассказываем, какой капитал у каждого из участников BTS, и кто самый богатый из ребят.

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Чонгук (Jungkook). Состояние Чонгука стало обсуждаться после того, как он купил себе дом за семь миллионов долларов в Корее. Правда, для покупки он продал свою квартиру за 2,5 миллиарда вон. Сейчас известно, что состояние Чонгука равно примерно 20 миллионам долларов.Шуга (Suga). У Шуги примерное такое же состояние на банковском счету, как и у Чонгука. Он долгое время зарабатывал тем, что сочинял музыку для других артистов.Джей-Хоуп (J-Hope). И у Джей-Хоупа на счету около 20 миллионов долларов! Он получал средства еще и за собственные песни. Но большая часть доходов у него все-таки от BTS.Ви (V). Ви может похвастаться 8 миллионами долларов. Он получает деньги за работу в BTS и за свою актерскую деятельность.Джин (Jin). Состояние Джина, как и у многих других ребят, около 20 миллионов долларов. Он практически ничего не делает вне группы, поэтому его доход в основном от сотрудничества в коллективе.Чимин (Jimin). Кажется, судя по тенденции, можно предположить, что участники имеют одинаковую сумму на банковском счету, так как у них примерно равная зарплата. У Чимина тоже есть 20 миллионов долларов!RM. И RM может похвастаться 20 миллионами долларов! Правда, парень боится их тратить. Недавно он купил себе квартиру в Сеуле за 4 миллиона долларов. RM зарабатывает еще и тем, что пишет песни для других артистов.