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Культовый французский режиссер заявил об уходе из кино

Культовый французский режиссер заявил об уходе из киноЖан-Люк ГодарФото: Toshiyuki Aizawa / Reuters

Культовый французский режиссер Жан-Люк Годар заявил об уходе из кино. Об этом он сообщил на видеоконференции в рамках Международного кинофестиваля в Керале, запись беседы доступна на YouTube.

90-летний основоположник современного французского кино рассказал, что перед уходом из индустрии он намерен закончить два последних фильма, которые находятся сейчас на разных этапах производства. «Это завершение моей киножизни. Да, жизни как режиссера, но напоследок я написал два сценария, чтобы сказать: "До свидания, кино"», — заявил Годар. Режиссер также поделился подробностями двух будущих картин и объявил их названия — «Смешные войны» и «Сценарий».

Жан-Люк Годар является лауреатом премий «Оскар» и «Сезар», также на его счету «Золотой лев» Венецианского кинофестиваля и «Золотой медведь» Берлинале. Он считается одним из пионеров так называемой «французской новой волны» в кинематографе. С 1954 года он выпустил 75 картин. Среди его лучших лент присутствуют такие фильмы, как «На последнем дыхании», «Жить своей жизнью», «Банда аутсайдеров», «Мужское-женское» и «Маленький солдат». По мнению многих критиков, его работы 1960-х годов внесли значительный вклад в мировое киноискусство.

Шоу-бизнес

По материалам: lenta.ru
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