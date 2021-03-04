Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Лавров оценил отношения с Великобританией

Лавров оценил отношения с Великобританией
Градус отношений между Москвой и Лондоном находится на точке замерзания, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью журналу "Русская мысль".

Министр напомнил, что на протяжении последних лет правительство Великобритании сохраняет жесткий антироссийский курс, сопровождающийся последовательным наращиванием санкционного давления. В частности, за минувший после Brexit год англичане трижды вводили собственные санкции в отношении российских официальных лиц и организаций, указал Лавров.

Политика

По материалам: ria.ru
Заказать крауд

Последние новости

Наджиев рассказал о популярности на Западе, которая внезапно обрушилась на него
Наджиев рассказал о популярности на Западе, которая внезапно
Путин назвал авторов призывов к детским суицидам ублюдками и букашками
Путин назвал авторов призывов к детским суицидам ублюдками и букашками
Путин заявил о способности интернета разрушить общество изнутри
Путин заявил о способности интернета разрушить общество изнутри
Кириллу Терешину сдули «руки-базуки»
Кириллу Терешину сдули «руки-базуки»
В Дании назвали сроки укладки труб "Северного потока — 2"
В Дании назвали сроки укладки труб "Северного потока — 2"
ЕК допустила добавление "Спутника V" в общеевропейский портфель заказов
ЕК допустила добавление "Спутника V" в общеевропейский портфель
Украинцев предупредили об угрозе нового локдауна
Украинцев предупредили об угрозе нового локдауна
Путин назвал условие окончательной победы над коронавирусом
Путин назвал условие окончательной победы над коронавирусом
В Минздраве сравнили смертность при коронавирусе и гриппе
В Минздраве сравнили смертность при коронавирусе и гриппе
В Минздраве объяснили опасность коронавируса для пожилых
В Минздраве объяснили опасность коронавируса для пожилых
Анальные мазки на COVID-19 стали обязательными для въезда в Китай
Анальные мазки на COVID-19 стали обязательными для въезда в Китай
Лавров указал на «хребет» стратегической стабильности в отношениях США и России
Лавров указал на «хребет» стратегической стабильности в отношениях

Топ на сегодня

Dima LED и группа Refelding. Путь к известности
Dima LED и группа Refelding. Путь к известности
Восхождение русского КаИNа
Восхождение русского КаИNа
Музыкальный феномен Райза
Музыкальный феномен Райза
Политолог: США "загнали себя" противостоянием "Северному потоку-2"
Политолог: США "загнали себя" противостоянием "Северному потоку-2"
"Зеленский страшно боится". Экс-депутат Рады о "подготовке Киева к войне"
"Зеленский страшно боится". Экс-депутат Рады о "подготовке Киева к

Еще по теме

Лавров: Россия хочет видеть сильную Европу
Лавров: Крым навсегда останется в составе России
Лавров заявил о нежелании обострять отношения с США
Лавров на встрече с Джонсоном оценил уровень отношений между РФ и Британией