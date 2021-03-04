Лавров оценил отношения с Великобританией
Сегодня, 14:40 Алексей Вольцев
Градус отношений между Москвой и Лондоном находится на точке замерзания, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью журналу "Русская мысль".
Министр напомнил, что на протяжении последних лет правительство Великобритании сохраняет жесткий антироссийский курс, сопровождающийся последовательным наращиванием санкционного давления. В частности, за минувший после Brexit год англичане трижды вводили собственные санкции в отношении российских официальных лиц и организаций, указал Лавров.
По материалам: ria.ru