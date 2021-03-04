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Лунный день сегодня 4 марта 2021 года

Лунный день сегодня 4 марта 2021 года

Энергетика Луны сильна, и от ее влияния порой зависят успехи в жизни. Узнать о том, каким будет 4 марта, помогут рекомендации астрологов, отраженные в лунном календаре.


Четверг принесет очередные сюрпризы, и на этот раз причиной будет переход Марса в созвездие Близнецов. Энергетика этого союза будет довольно агрессивной, поэтому эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют уделить внимание душевному настрою, чтобы исключить конфликты и ссоры. В этот день важными спутниками успеха станут осторожность и умение перенаправлять агрессию в мирное русло.

Фаза Луны: 21 лунные сутки убывающее ночное светило проведет в Знаке Скорпиона. В этот период ощущается рост творческой активности, а значит, всем, кто работает в этой сфере, улыбнется удача.

Магнитные бури 4 марта: магнитосфера Земли в этот день будет спокойной. Солнечных ветров не зафиксировано.

Что принесет удачу сегодня


творческая работа;
хорошее настроение;
осторожность;
духовные практики;
отказ от вредных привычек.

Что отпугнет успех в этот день


агрессия;
спешка;
невнимательность.

Домашние дела по лунному календарю

Домашние обязанности в четверг будут вызывать раздражение у многих, а значит, уделять внимание нужно лишь той работе, которая доставляет удовольствие и поднимает настроение. Это может быть перестановка мебели, наведение уюта или просто проветривание помещений. Астрологи рекомендуют меньше времени проводить в четырех стенах, чтобы не поддаваться унынию и грусти.

Что надеть в этот четверг

В четверг астрологи рекомендуют быть осторожными в выборе оттенков одежды. Яркие цвета могут вызывать агрессию, и их лучше заменить на спокойные тона: сиреневый, лиловый, синий, зеленый, оранжевый, коричневый. Приглушенные цвета сыграют на руку тем, кто чувствует себя не в своей тарелке. Дополнят образ камни-талисманы: бирюза, аквамарин, авантюрин. Из украшений стоит выбирать изделия из драгоценных металлов.


Любовь и отношения 4 марта

В четверг из-за нестабильной энергетики пространства в отношениях могут возникать разногласия, которые чреваты конфликтами и ссорами. В эти сутки важно оставаться в хорошем настроении и душевном равновесии, чтобы не усложнять общение как в семье, так и в деловой среде.

Тем, кто находится в поиске второй половинки, астрологи рекомендуют повременить с активными встречами, пока настроение не станет стабильным. В это время лучшей тактикой будет привлечение любви с помощью талисманов и заговоров, чтобы приблизить судьбоносную встречу.

Финансы и работа в 21 лунный день

Энергетика четверга будет довольно напористой и даже агрессивной, поэтому астрологи рекомендуют направлять свою энергию в мирное русло и не заниматься той работой, которая вызывает раздражение. Марс будет оказывать сильное влияние, и тем, у кого эта планета является управителем, будет непросто сдерживать эмоции.

В эти сутки можно начинать что-то новое, однако если нет плана и желание спонтанное, то дела могут зайти в тупик в самый неожиданный момент. В четверг нельзя поддаваться на авантюры, из-за которых можно потерять не только репутацию, но и значительную часть накоплений, а также заключать сделки без предварительной оценки.

Настроение и здоровье по лунному календарю

В четверг здоровью угрожает разве что возможность подхватить простудное заболевание или поскользнуться, а вот настроение может стать причиной агрессии и ухудшения взаимодействия с окружением. В связи с этим астрологи рекомендуют начинать день с духовных практик, не забывать о своевременном отдыхе и не сбрасывать со счетов успокоительные напитки.

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По материалам: dailyhoro.ru
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