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Малышева встретилась с Кадыровым

Малышева встретилась с КадыровымЕлена Малышева и Рамзан КадыровФото: Grozny.tv

Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева встретилась с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Об этом сообщает телерадиокомпания «Грозный».

Отмечается, что Малышева приезжала в Чечню на один день. Она посетила две больницы, станцию скорой помощи, а также встретилась с Кадыровым.

«У нас с Еленой Васильевной состоялась очень интересная и содержательная встреча, в ходе которой я угостил нашу дорогую гостью блюдами чеченской национальной кухни», — поделился глава Чечни впечатлениями от общения с телеврачом.

По словам Кадырова, они с Малышевой обсудили борьбу с коронавирусом в республике. При этом доктор положительно оценила принятое в Чечне решение об отмене обязательного масочного режима.

Глава республики добавил, что в ближайшее время Малышева пообещала вновь приехать в Чечню на более длительный срок. Кадыров планирует ознакомить ее с местными достопримечательностями, туристическими объектами и национальной культурой.

Кадыров отменил обязательный масочный режим в общественных местах республики 10 февраля. По его словам, региональные власти пришли к такому решению после тщательного изучения эпидемиологической ситуации, которая «складывается благоприятным образом». При этом глава Чечни подчеркнул, что людям настоятельно рекомендуется продолжать носить маски, чтобы обезопасить граждан из группы риска.

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По материалам: lenta.ru
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