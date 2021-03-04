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Марс в Близнецах 4 марта 2021 года: предостережения для Знаков Зодиака

Марс в Близнецах 4 марта 2021 года: предостережения для Знаков Зодиака

4 марта произойдет важный переход Марса в Знак Близнецов, в котором он пробудет аж до 23 апреля. Астрологи сообщают, что такой переход негативно отразится на настроении и удаче большинства Знаков Зодиака.


Эксперты рассказали о главных предостережениях для каждого из Знаков Зодиака. Они будут актуальны не только 4 марта, но и в последующие два-три дня. Энергетика Марса достаточно сильна, поэтому недооценивать ее ни в коем случае нельзя. Это чревато проблемами во всех сферах жизни.

Овен

Марс для Овнов является одной из главных планет-покровителей. Это значит, что при переходе в Близнецы красная планета создаст условия для временного изменения их характера. Астрологи предостерегают Овнов от чрезмерной щедрости и доброты. Они могут стать жертвами манипуляций.

Телец

Тельцам стоит остерегаться внезапной и необъяснимой потери сил. С 4 марта по 23 апреля у них будет меньше энергии и эмоциональной выносливости. Особенно ощутимым это станет в период с 4 по 8 марта. Астрологи советуют в это время как можно реже выходить за пределы зоны комфорта.


Близнецы

На Близнецов переход Марса в их Знак не повлияет негативно. Люди, рожденные под этими звездами, станут еще более открытыми и позитивными. Близнецы избавятся от негатива и агрессии, поэтому до 23 апреля им проще будет производить хорошее впечатление на окружающих. Стоит остерегаться доверчивости.

Рак

Раки — одни из немногих людей, на которых переход Марса в Знак Близнецов почти никак не повлияет. Единственный возможный негативный эффект — замедление реакции, падение скорости принятия решений. С другой стороны, это будет отличным поводом более тщательно взвешивать все за и против.

Лев

На Львов Марс влияет очень сильно, поэтому его энергетический упадок в Близнецах приведет к негативным последствиям. Львы станут более эгоистичными, агрессивными и неуступчивыми. Очень плохо это может сказаться на сфере любви. Астрологи советуют Львам осторожнее выбирать слова.


Дева

Девы станут более усидчивыми и мотивированными с 4 марта, но из-за этого они могут напрочь забыть о второй половинке и родственниках. Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru советуют Девам остерегаться неправильной расстановки приоритетов в жизни. Важно уделять внимание близким.

Весы

У Весов жизнь практически никак не изменится из-за перехода Марса в Знак Близнецов. Дело в том, что энергетика красной планеты почти никак не связана с энергией этих людей. Единственное небольшое предостережение — следует опасаться срыва планов из-за мелочей.

Скорпион

Марс будет в некотором упадке с 4 марта, поэтому Скорпионы смогут стать гораздо популярнее и притягательнее для противоположного пола. У всего этого будет и обратная сторона. Тем, кто находится в отношениях, стоит быть осторожнее в общении с окружающими. Не стоит провоцировать появление ревности.

Стрелец

С 4 марта Стрельцам стоит остерегаться непредсказуемой смены условий во всех сферах жизни. Марс под влиянием стихии Воздуха может стать источником мощных энергетических колебаний. Стрельцы в таком случае часто переживают смену настроения, потерю оптимизма и легкости.

Козерог


Козероги под воздействием негативного Марса в Близнецах могут стать очень ленивыми, что им не свойственно. С другой стороны, такой Марс очень хорошо успокаивает нервы. Астрологи советуют браться за самые простые дела, в которых не требуется заниматься изучением чего-то нового.

Водолей

У Водолеев в первые дни после перехода Марса в Знак Близнецов ожидается серьезный спад работоспособности и настроения. Самый сложный период — с 4 по 7 марта. В эти дни нужно остерегаться негативных мыслей и избегать глубокого самоанализа, проще относиться к критике со стороны.

Рыбы

С 4 марта красная планета существенно снизит стрессоустойчивость Рыб. Придется быть осторожнее в общении с неприятными людьми. Нужно будет проще относиться к проблемам, потому что их станет куда больше, чем обычно.

Блоги / Мнения

По материалам: dailyhoro.ru
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