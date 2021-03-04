Масленичная неделя в 2021 году: как праздновать по дням

Вадим Карасев

Масленичная неделя — яркое и позитивное время, наполненное духом добра и радости. Проводы зимы и встреча весны пройдут с 8 по 14 марта. Эксперты сайта dailyhoro.ru рассказали о том, с чем связан будет каждый из дней Масленицы и каковы его традиции.

Масленица — это праздник, который имеет народные корни, но совместился с некоторыми православными традициями. Узнайте о том, что нужно делать в тот или иной день этого позитивного времени, которое так любили в древности простые люди.

Узкая Масленица

Так называют первые три дня этой недели. Это было время подготовки к основным празднествам. Некоторые традиции сохранились до сих пор.

Понедельник, 8 марта. Первый день Масленицы именуется «Встречей». В этот день начинают печь блины. Также принято помогать нуждающимся, делать домашнюю уборку, чтобы привлечь больше позитивной энергии в дом.

Вторник, 9 марта. Вторник издревле называли «Заигрышем». В этот день разворачивались массовые гуляния. В современном мире в этот день принято гулять, развлекаться на свежем воздухе. Если будет морозная и снежная погода, можно отдать дань прошлым традициям, покатавшись с горки.

Среда, 10 марта. Этот день называют «Лакомка». Люди ходят в гости, готовят блины и другие вкусности, угощая друг друга. Считается, что в этот день можно и даже нужно знакомить жениха с будущей тещей. Также в этот день дети приходят домой к родителям.

Широкая Масленица

Вторая часть празднеств называется Широкой Масленицей. В древности это было время самых больших гуляний и веселья.

Четверг, 11 марта. В четверг начиналась Широкая Масленица, поэтому нельзя было работать. Все люди откладывали домашние дела, посвящая себя веселью. Во времена древней Руси это было самое яркое и позитивное время в году. Недаром четверг называли «Разгуляй».

Пятница, 12 марта. Этот день назвали «Тещины вечерки». Если в среду знакомство происходило на территории тещи, то в пятницу она приходила в гости к будущему зятю. В современном мире это день похода в гости. Родители навещают детей, дарят им подарки и внимание.

Суббота, 13 марта. Этот день называется «Золовкины посиделки». В современном мире до сих пор действует традиция, согласно которой сестре мужа семья его жены преподносит подарки. Это также день походов в гости и развлечений.

Воскресенье, 14 марта. День сожжения чучела Масленицы. После прихода православия в этот день стало принято просить друг у друга прощения. Его еще называют Прощеным воскресеньем. Это финальный день подготовки к Великому посту.