Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Масленичная неделя в 2021 году: как праздновать по дням

Масленичная неделя в 2021 году: как праздновать по дням

Масленичная неделя — яркое и позитивное время, наполненное духом добра и радости. Проводы зимы и встреча весны пройдут с 8 по 14 марта. Эксперты сайта dailyhoro.ru рассказали о том, с чем связан будет каждый из дней Масленицы и каковы его традиции.


Масленица — это праздник, который имеет народные корни, но совместился с некоторыми православными традициями. Узнайте о том, что нужно делать в тот или иной день этого позитивного времени, которое так любили в древности простые люди.

Узкая Масленица

Так называют первые три дня этой недели. Это было время подготовки к основным празднествам. Некоторые традиции сохранились до сих пор.

Понедельник, 8 марта. Первый день Масленицы именуется «Встречей». В этот день начинают печь блины. Также принято помогать нуждающимся, делать домашнюю уборку, чтобы привлечь больше позитивной энергии в дом.

Вторник, 9 марта. Вторник издревле называли «Заигрышем». В этот день разворачивались массовые гуляния. В современном мире в этот день принято гулять, развлекаться на свежем воздухе. Если будет морозная и снежная погода, можно отдать дань прошлым традициям, покатавшись с горки.


Среда, 10 марта. Этот день называют «Лакомка». Люди ходят в гости, готовят блины и другие вкусности, угощая друг друга. Считается, что в этот день можно и даже нужно знакомить жениха с будущей тещей. Также в этот день дети приходят домой к родителям.

Широкая Масленица

Вторая часть празднеств называется Широкой Масленицей. В древности это было время самых больших гуляний и веселья.

Четверг, 11 марта. В четверг начиналась Широкая Масленица, поэтому нельзя было работать. Все люди откладывали домашние дела, посвящая себя веселью. Во времена древней Руси это было самое яркое и позитивное время в году. Недаром четверг называли «Разгуляй».

Пятница, 12 марта. Этот день назвали «Тещины вечерки». Если в среду знакомство происходило на территории тещи, то в пятницу она приходила в гости к будущему зятю. В современном мире это день похода в гости. Родители навещают детей, дарят им подарки и внимание.

Суббота, 13 марта. Этот день называется «Золовкины посиделки». В современном мире до сих пор действует традиция, согласно которой сестре мужа семья его жены преподносит подарки. Это также день походов в гости и развлечений.


Воскресенье, 14 марта. День сожжения чучела Масленицы. После прихода православия в этот день стало принято просить друг у друга прощения. Его еще называют Прощеным воскресеньем. Это финальный день подготовки к Великому посту.

Блоги / Мнения

По материалам: dailyhoro.ru
Заказать крауд

Последние новости

Разработчик «Новичка» оценил выводы разведки США об инциденте с Навальным
Разработчик «Новичка» оценил выводы разведки США об инциденте с
Россия пообещала ответить на санкции Евросоюза
Россия пообещала ответить на санкции Евросоюза
Кадыров потребовал от ФБР 250 тысяч долларов наличными в чемодане
Кадыров потребовал от ФБР 250 тысяч долларов наличными в чемодане
Палата представителей США поддержала полицейскую реформу имени Джорджа Флойда
Палата представителей США поддержала полицейскую реформу имени
Американский дипломат рассказал о «жестком» подходе Байдена к Украине
Американский дипломат рассказал о «жестком» подходе Байдена к Украине
Илон Маск создаст в Техасе "Звездную базу"
Илон Маск создаст в Техасе "Звездную базу"
Microsoft показала платформу смешанной реальности Mesh
Microsoft показала платформу смешанной реальности Mesh
В Иркутской области задержали начальников СИЗО-1 и ИК-6 из-за пыток заключенных
В Иркутской области задержали начальников СИЗО-1 и ИК-6 из-за пыток
Tatarka высмеяла Инстасамку за унижение визажистов: «Это тупорылый пиар»
Tatarka высмеяла Инстасамку за унижение визажистов: «Это тупорылый
Феофилактова о Романец: «Она думала половыми органами, когда трахалась с чужим мужиком»
Феофилактова о Романец: «Она думала половыми органами, когда
Вячеслав Малафеев обрел новую любовь после гибели жены, но едва не потерял страдающую анорексией дочь
Вячеслав Малафеев обрел новую любовь после гибели жены, но едва не
Российские птицеводы пожаловались на нехватку яиц
Российские птицеводы пожаловались на нехватку яиц

Топ на сегодня

Dima LED и группа Refelding. Путь к известности
Dima LED и группа Refelding. Путь к известности
Восхождение русского КаИNа
Восхождение русского КаИNа
Музыкальный феномен Райза
Музыкальный феномен Райза
Юрист раскрыла россиянам обман при КТ и МРТ
Юрист раскрыла россиянам обман при КТ и МРТ
Мишустину подарили жвачку из смолы на заводе бальзамов в Горном Алтае
Мишустину подарили жвачку из смолы на заводе бальзамов в Горном Алтае

Еще по теме

Масленица 2018: дата праздника, традиции, обычаи, история
Масленица в 2018 году: когда начинается и когда заканчивается
Масленица с 12 по 18 февраля 2018: как праздновать по дням недели
Масленица в 2018 году, когда будет, какого числа начинается масленичная неделя