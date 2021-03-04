Медведев считает, что состав Госдумы должен существенно обновиться

Лидия Мартынова

Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что состав депутатов Госдумы VIII созыва должен существенно обновиться, а также приветствовал желание волонтеров участвовать в думских выборах в сентябре.

В предстоящих выборах в Госдуму могут участвовать волонтеры, которые самым лучшим образом проявили себя во время борьбы с пандемией, отметил Медведев. По его словам, в нижней палате парламента должно появиться много новых лиц — но с учетом того, что обновление не является самоцелью.