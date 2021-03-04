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Медведев считает, что состав Госдумы должен существенно обновиться

Медведев считает, что состав Госдумы должен существенно обновиться
Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что состав депутатов Госдумы VIII созыва должен существенно обновиться, а также приветствовал желание волонтеров участвовать в думских выборах в сентябре.

В предстоящих выборах в Госдуму могут участвовать волонтеры, которые самым лучшим образом проявили себя во время борьбы с пандемией, отметил Медведев. По его словам, в нижней палате парламента должно появиться много новых лиц — но с учетом того, что обновление не является самоцелью.

Политика

По материалам: ria.ru
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