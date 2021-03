Microsoft показала платформу смешанной реальности Mesh

Вадим Карасев

Корпорация Microsoft официально представила свою платформу смешанной реальности Mesh. Предполагается, что она станет основой для целой экосистемы приложений.

В концепции Mesh взаимодействие людей друг с другом и объектами в виртуальном пространстве. Например, через эту систему можно организовать совместные переговоры или осуществить виртуальное путешествие.

Introducing Microsoft Mesh.

It enables presence and shared experiences from anywhere – across devices – through mixed reality applications. #MSIgnite pic.twitter.com/xbyO6trHdS

— Microsoft (@Microsoft) March 2, 2021

Платформа поддерживает VR-гарнитуры и большинство существующих клиентских устройств, таких как компьютеры, телефоны, планшетные ПК. В ее основе облачный сервис Azure и множество технологий искусственного интеллекта.

Пока что Mesh остается в статусе бета-тестирования, однако в корпорации предсказывают технологии большое будущее — она должна быть востребована дизайнерами, архитекторами, инженерами и другими узкими специалистами. В 2022 году планируется внедрить Mesh в сервис видеоконференций Teams.