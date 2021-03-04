Минцифры предложило разрешить бизнесу использовать обезличенные данные россиян

Вадим Карасев

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Минцифры России предложило разрешить бизнесу использовать обезличенные данные россиян. Подробности возможных поправок в соответствующий законопроект рассказали в министерстве, передает ТАСС.

Согласно документу, обезличивание персональных данных будет осуществляться только с согласия субъекта или в иных случаях, предусмотренных законом. Кроме того, бизнесу предлагается разрешить свободно обрабатывать обезличенные данные.

Для того, чтобы защитить персональные данные россиян, министерство предлагает ввести ряд ограничений для операторов, которые их обрабатывают. В частности, нельзя будет использовать информацию, действия и методы, помогающие определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту, а также передавать третьим лицам информацию, которая позволит идентифицировать конкретного человека.

Помимо этого, будет запрещено «деобезличивание» данных. Исключением станут только те случаи, когда необходимо защитить жизнь или здоровье человека.

2 марта Межрегиональное Общественное Движение «Здоровый Выбор» направило министру здравоохранения России Михаилу Мурашко письмо, в котором выступило с предложением о введении Минздравом обязательного лицензирования для операторов персональных данных пациентов. За грубое нарушение лицензионных требований оператору может грозить ответственность вплоть до лишения лицензии.