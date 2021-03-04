Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Минцифры разработало меры для борьбы с телефонным мошенничеством

Минцифры разработало меры для борьбы с телефонным мошенничеством

Минцифры разработало меры для борьбы с телефонным мошенничеством
Минцифры РФ разработало меры борьбы с распространением мошеннического телефонного трафика, связанного с подменой номера исходящего соединения, соответствующий проект постановления опубликован на портале проектов нормативных актов.

Как говорится в пояснительной записке к проекту, на сети ряда крупнейших российских операторов реализована система обмена информацией. С ее помощью оператор, на сеть которого поступает вызов, может отправить запрос оператору, которому принадлежит номер звонящего, чтобы определить, действительно ли с этого номера совершен звонок. Указанная система очистки трафика позволяет подключение любых операторов связи, имеющих стандартные межоператорские стыки, уточняется в пояснительной записке.

Россия

По материалам: ria.ru
Заказать крауд

Последние новости

Пласидо Доминго приехал на гастроли в Санкт-Петербург
Пласидо Доминго приехал на гастроли в Санкт-Петербург
США упрекнули в позерстве и злоупотреблении правом вето в ООН
США упрекнули в позерстве и злоупотреблении правом вето в ООН
Мэр аргентинского города привился от коронавируса c портретом Путина в руках
Мэр аргентинского города привился от коронавируса c портретом Путина
Еще одна страна зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V»
Еще одна страна зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V»
Экономист раскрыл план по спасению России от роста цен на продукты
Экономист раскрыл план по спасению России от роста цен на продукты
«Академик Черский» присоединится к стройке «Северного потока-2»
«Академик Черский» присоединится к стройке «Северного потока-2»
Соцсети в России обяжут отчитываться о количестве пользователей
Соцсети в России обяжут отчитываться о количестве пользователей
Вассерман обвинил Малахова во лжи
Вассерман обвинил Малахова во лжи
Минцифры разработало меры для борьбы с телефонным мошенничеством
Минцифры разработало меры для борьбы с телефонным мошенничеством
В МИД прокомментировали отказ немецких банков обслуживать RT
В МИД прокомментировали отказ немецких банков обслуживать RT
Киевскую область перевели в оранжевую зону: к чему готовиться жителям
Киевскую область перевели в оранжевую зону: к чему готовиться жителям
Россия ввела запрет на ввоз птицы из зараженных регионов Европы
Россия ввела запрет на ввоз птицы из зараженных регионов Европы

Топ на сегодня

В МИД России прокомментировали намерение США «не свергать режимы»
В МИД России прокомментировали намерение США «не свергать режимы»
В Роспотребнадзоре объяснили отсутствие антител после вакцинации от COVID-19
В Роспотребнадзоре объяснили отсутствие антител после вакцинации от
В МИД России назвали «паноптикумом» предложение Авакова об иновещании на русском
В МИД России назвали «паноптикумом» предложение Авакова об иновещании
В Крыму назвали "сплошным безумием" призыв Черновол к захвату полуострова
В Крыму назвали "сплошным безумием" призыв Черновол к захвату
США продлили санкции против Венесуэлы
США продлили санкции против Венесуэлы

Еще по теме

ФСО запросила себе особый статус на дорогах
Минобрнауки разработало проект финансовой поддержки вузов
В Минкомсвязи подготовили законопроект о госконтроле интернет-трафика
Юрлицам предлагают оплачивать услуги "электронного правительства"