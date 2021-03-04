Минцифры разработало меры для борьбы с телефонным мошенничеством

Алексей Вольцев

Минцифры РФ разработало меры борьбы с распространением мошеннического телефонного трафика, связанного с подменой номера исходящего соединения, соответствующий проект постановления опубликован на портале проектов нормативных актов.

Как говорится в пояснительной записке к проекту, на сети ряда крупнейших российских операторов реализована система обмена информацией. С ее помощью оператор, на сеть которого поступает вызов, может отправить запрос оператору, которому принадлежит номер звонящего, чтобы определить, действительно ли с этого номера совершен звонок. Указанная система очистки трафика позволяет подключение любых операторов связи, имеющих стандартные межоператорские стыки, уточняется в пояснительной записке.