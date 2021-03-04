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Минфин России начнет ослаблять рубль

Минфин России начнет ослаблять рубльФото: Константин Кокошкин / «Коммерсантъ»

Минфин России с 5 марта увеличит ежедневные покупки валюты почти втрое. До 6 апреля ведомство приобретет валюту на общую сумму 148,1 миллиарда рублей (два миллиарда долларов). Сообщение об этом опубликовано на сайте Минфина.

Такие действия увеличивают спрос на иностранную валюту, а значит, ослабляют рубль. По оценкам ведомства, за февраль средняя цена нефти Urals составила 60,78 доллара за баррель, а с начала года — 57,6 доллара за баррель. В марте ожидается дополнительный доход от продаж нефти и газа в размере 116,9 миллиарда рублей. Он возникнет из-за превышения фактической цены над базовым уровнем.

Руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев заявил «Ведомостям», что в среднесрочной перспективе цена на сырье будет расти, так что Минфин начнет покупать еще больше валюты. Аналитик ГК «Финам» Анна Зайцева уверена, что при отсутствии значимых шоков увеличение покупок валюты не окажет существенного влияния на курс рубля.

Кроме того, эксперты отмечают, что политика российских монетарных властей выглядит крайне нелогичной в условиях, когда страна старается максимально сократить использование доллара во внешней торговле. «Если сам Минфин не доверяет национальной валюте, то как можно требовать, чтобы рублю доверяли иностранные и российские инвесторы, а также рядовые россияне», — говорят они.

Согласно бюджетному правилу, Минфин покупает валюту (доллары, евро и фунты стерлингов), если российская нефть Urals стоит дороже, чем указано в федеральном бюджете, и продает, если ниже.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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