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Минпромторг попросили стимулировать развитие промышленного дизайна

Минпромторг попросили стимулировать развитие промышленного дизайна
Российский технологический университет – МИРЭА просит Минпромторг при формировании новой Стратегии инновационного развития РФ закрепить роль промышленного дизайна как одной из движущих сил развития инноваций и экономики, а также в качестве одной из задач стратегии обозначить создание национального стиля промышленного дизайна, сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо за подписью ректора вуза Станислава Куджа, которое имеется в распоряжении агентства.

Как поясняется в документе, в 2021 году завершается реализация Стратегии инновационного развития России, в рамках которой удалось серьезно улучшить ситуацию в области инноваций.

"В связи с этим и особенно в контексте текущего Года науки и технологий в РФ представляется необходимым актуализировать Стратегию инновационного развития РФ на ближайшее десятилетие и предусмотреть в ней меры стимулирования и поддержки промышленного дизайна", – говорится в документе на имя министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

Российской Федерации учесть следующее: закрепить роль промышленного дизайна в России как одной из движущих сил инноваций и развития экономики в целом", – говорится в документе.

Также авторы письма просят сформулировать на законодательном уровне понятие "промышленного дизайна", а в качестве одной из задач стратегии обозначить создание национального стиля промышленного дизайна. Поясняется, что создание узнаваемого национального стиля поможет в будущем снизить стоимость промышленного дизайна для товаров массового потребления.

Среди предложенных мер – увеличение количества бюджетных мест в вузах на направления подготовки, связанные с промышленным дизайном, а также создание системы господдержки среднего бизнеса в промышленном секторе экономики для развития промышленного дизайна в сотрудничестве с вузами.

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Россия

По материалам: ria.ru
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