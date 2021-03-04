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Минпросвещения России информирует о приёме заявок от организаций на присвоение им статуса федеральной инновационной площадки в 2021 году

Минпросвещения России информирует о приёме заявок от организаций на присвоение им статуса федеральной инновационной площадки в 2021 году

В рамках работы по совершенствованию механизмов поддержки и развития инновационной деятельности в сфере образования Минпросвещения России объявляет о приёме заявок от организаций-соискателей на присвоение им статуса федеральной инновационной площадки в 2021 году, сообщает пресс-служба Минпросвещения России.

Порядок формирования и функционирования инновационной инфраструктуры в сфере образования утверждён приказом Минобрнауки России от 22 марта 2019 г. № 21н.

Заявки в адрес Координационного органа по вопросам формирования и функционирования инновационной инфраструктуры в сфере общего образования, среднего профессионального образования, соответствующего дополнительного профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых должны быть подготовлены в соответствии с типовой формой заявки с приложением паспорта заявки и подписаны руководителем организации-соискателя или лицом, исполняющим его обязанности.

В соответствии с пунктом 13 приказа Минобрнауки России от 22 марта 2019 г. № 21н заявка, подписанная руководителем организации-соискателя или лицом, исполняющим его обязанности, представляется на бумажном носителе.

Оригинал заявки с пометкой «Заявка на присвоение статуса федеральной инновационной площадки на 2021 год», а также её копия в формате Word, соответствующая бумажной версии, должны быть представлены соответственно на адрес Минпросвещения России (127006, г. Москва, ул. Каретный Ряд, д. 2) и на адрес эл. почты [email protected] в срок не позднее 15 апреля 2021 года.

Заявки на участие в отборе должны быть получены Министерством просвещения Российской Федерации не позднее установленного срока.

Обращаем внимание, что приём заявок на присвоение статуса федеральной инновационной площадки на 2022 год будет осуществляться до 30 сентября 2021 года. Соответствующее уведомление будет размещено на официальном сайте Минпросвещения России не позднее 1 августа 2021 года.

Общество

По материалам: edu.ru
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