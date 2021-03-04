Мишустин оценил перспективы масштабной вакцинации от коронавируса

Лидия Мартынова

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил надежду, что в ближайшее время удастся провести масштабную вакцинацию от коронавируса в России, чтобы к осени "практически минимизировать все возможные опасности, связанные с коронавирусом".

В четверг глава правительства РФ проинспектировал, как оказывается многопрофильная медицинская помощь в ГБУЗ "Республиканская больница номер 1" в Кызыле. С мая прошлого года в связи с пандемией терапевтический корпус республиканской больницы функционировал как временный инфекционный госпиталь, но в феврале вернулся в обычный режим работы.

"Очень надеемся, что мы в ближайшее время сделаем все необходимое для того, чтобы в стране, как говорил президент, провести массовую вакцинацию людей, масштабную вакцинацию, и уже чтобы к осени мы практически минимизировали все возможные опасности, связанные с коронавирусом", - сказал Мишустин.

Премьер прошёл по кардиологическому отделению, поговорил с несколькими пожилыми пациентками больницы.