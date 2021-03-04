Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Мишустин оценил перспективы масштабной вакцинации от коронавируса

Мишустин оценил перспективы масштабной вакцинации от коронавируса

Мишустин оценил перспективы масштабной вакцинации от коронавируса
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил надежду, что в ближайшее время удастся провести масштабную вакцинацию от коронавируса в России, чтобы к осени "практически минимизировать все возможные опасности, связанные с коронавирусом".

В четверг глава правительства РФ проинспектировал, как оказывается многопрофильная медицинская помощь в ГБУЗ "Республиканская больница номер 1" в Кызыле. С мая прошлого года в связи с пандемией терапевтический корпус республиканской больницы функционировал как временный инфекционный госпиталь, но в феврале вернулся в обычный режим работы.

"Очень надеемся, что мы в ближайшее время сделаем все необходимое для того, чтобы в стране, как говорил президент, провести массовую вакцинацию людей, масштабную вакцинацию, и уже чтобы к осени мы практически минимизировали все возможные опасности, связанные с коронавирусом", - сказал Мишустин.


Премьер прошёл по кардиологическому отделению, поговорил с несколькими пожилыми пациентками больницы.

Россия

По материалам: ria.ru
Заказать крауд

Последние новости

Наджиев рассказал о популярности на Западе, которая внезапно обрушилась на него
Наджиев рассказал о популярности на Западе, которая внезапно
Путин назвал авторов призывов к детским суицидам ублюдками и букашками
Путин назвал авторов призывов к детским суицидам ублюдками и букашками
Путин заявил о способности интернета разрушить общество изнутри
Путин заявил о способности интернета разрушить общество изнутри
Кириллу Терешину сдули «руки-базуки»
Кириллу Терешину сдули «руки-базуки»
В Дании назвали сроки укладки труб "Северного потока — 2"
В Дании назвали сроки укладки труб "Северного потока — 2"
ЕК допустила добавление "Спутника V" в общеевропейский портфель заказов
ЕК допустила добавление "Спутника V" в общеевропейский портфель
Украинцев предупредили об угрозе нового локдауна
Украинцев предупредили об угрозе нового локдауна
Путин назвал условие окончательной победы над коронавирусом
Путин назвал условие окончательной победы над коронавирусом
В Минздраве сравнили смертность при коронавирусе и гриппе
В Минздраве сравнили смертность при коронавирусе и гриппе
В Минздраве объяснили опасность коронавируса для пожилых
В Минздраве объяснили опасность коронавируса для пожилых
Анальные мазки на COVID-19 стали обязательными для въезда в Китай
Анальные мазки на COVID-19 стали обязательными для въезда в Китай
Лавров указал на «хребет» стратегической стабильности в отношениях США и России
Лавров указал на «хребет» стратегической стабильности в отношениях

Топ на сегодня

Dima LED и группа Refelding. Путь к известности
Dima LED и группа Refelding. Путь к известности
Восхождение русского КаИNа
Восхождение русского КаИNа
Музыкальный феномен Райза
Музыкальный феномен Райза
Политолог: США "загнали себя" противостоянием "Северному потоку-2"
Политолог: США "загнали себя" противостоянием "Северному потоку-2"
"Зеленский страшно боится". Экс-депутат Рады о "подготовке Киева к войне"
"Зеленский страшно боится". Экс-депутат Рады о "подготовке Киева к

Еще по теме

Мишустин: Скоро начнем онлайн-оповещение граждан о ситуации с коронавирусом
Мишустин надеется на преодоление мешающих интеграции ЕАЭС барьеров
Мишустин оценил влияние коронавируса на мировую экономику
Мишустин возглавил координационный совет по борьбе с коронавирусом