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Мэр аргентинского города привился от коронавируса c портретом Путина в руках

Мэр аргентинского города привился от коронавируса c портретом Путина в рукахХуан Карлос ГаспариниФото: Instagram @muniroqueperez

Мэр аргентинского города Роке Перес 72-летний Хуан Карлос Гаспарини (Juan Carlos Gasparini) привился от коронавируса с портретом президента России Владимира Путина в руках. Снимок размещен на его странице в Twitter.

«Я принес фотографию, потому что горжусь им. Все говорили, что нас собираются отравить, а они спасают нам жизнь», — сказал он.

Вакцинация российской вакциной «Спутник V» началась в Аргентине в конце декабря, препарат зарегистрировали по ускоренной процедуре.

4 марта «Спутник V» зарегистрировали в Ираке. Уже 45 стран одобрили российский препарат.

18 февраля глава РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал, что страны, заключившие контракт по поставкам с Москвой, должны выпустить 1,4 миллиарда доз вакцины, которой можно будет привить 700 миллионов человек. При этом некоторые производители — Китай, Индия, Иран и Южная Корея — будут выпускать препарат для экспорта в третьи страны.

«Спутник V» — первая зарегистрированная российская вакцина от коронавируса, она создана на основе аденовируса, в который встроен ген коронавируса. При попадании в клетки он образует в них белки — они вызывают иммунитет и способствуют развитию антител.

В мире

По материалам: lenta.ru
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