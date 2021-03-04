"Мне уже легче": Первый канал обнародовал последнее видео Грачевского из больницы

Вадим Карасев

14 января известный российский режиссер Борис Грачевский скончался на 72-м году жизни из-за осложнений, которые были вызваны коронавирусной пневмонией. В эфире программы "Пусть говорят" на Первом канале показали последнее видео звезды из больницы, сообщает Life.

Создатель "Ералаша" незадолго до своего ухода из жизни записал видеосообщение для дочери. На видео Грачевский, сильно изменившийся из-за болезни, признается девочке в любви.



"Поговори с папой! Мне уже легче, уже я могу с тобой бодро и весело говорить. Видочек только вот такой, а так все остальное. Я жду от тебя звоночка, моя любовь, моя звездочка, моя лапочка", — говорит в ролике Грачевский, на котором можно увидеть кислородную маску.



Бывшая жена Бориса Грачевского Анна призналась в эфире передачи, что ее дочь тяжело переживает смерть родного отца. После трагедии девочка какое-то время даже продолжала писать режиссеру сообщения, признаваясь, что скучает по нему.

Сама Анна Грачевская тоже не может смириться с ужасной утратой. "Узнав, что Бори больше нет, не поверила. Попросила убрать Васю, чтобы она не видела маму в таком состоянии: меня трясло, я металась по комнате из угла в угол. Может быть, прозвучит довольно грубо, но: кто угодно, только не он! Боря так сильно любил жизнь. Он не хотел умирать, не думал о смерти, был полон сил… Уверена, это какая-то ошибка врачей. Что-то там такое случилось. Он должен был выкарабкаться 100%, все верили!" — заявила Анна Грачевская.

По словам Анны Грачевской, она с самого начала была в курсе того, что Борис находится в больнице. "Он каждый день общался с Василисой, писал, чтобы дочка не волновалась, ведь скоро он поправится... И 14 января в 22:30, кажется, Катя прислала сообщение, только два слова: "Бори нет"… Мы всей семьей в тот момент были дома, телефон выпал из рук", — признается женщина.



Как писал NEWSTES, ранее Первый канал показал шоу с еще здоровым Грачевским — это последнее появление создателя "Ералаша" на ТВ.