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Москва нашла подрядчиков реновации за 200 миллиардов рублей

Москва нашла подрядчиков реновации за 200 миллиардов рублей
Структуры ПИК, Capital Group и "Кроста" стали единственными участниками конкурсов на комплексные услуги техзаказчиков и подрядчиков программы реновации для трех районов Москвы совокупной стоимостью контрактов около 200 миллиардов рублей.

Как указывается на сайте госзакупок, структура Capital Group - ООО "Стройкомплекс" - подала единственную заявку на застройку по программе реновации кварталов 78-80, 107-110 в Можайском районе. Конкурс признан не состоявшимся, но согласно правилам закупок Московский фонд реновации может заключить договор с единственным участником. Цена контракта тогда составит 41 миллиард рублей.

Структура концерна "Крост" - ООО "Крост-Д" - готова за 80,6 миллиарда рублей застроить по программе реновации кварталы 95, 98, 99-102, 100, 101 в Коптеве.

Экономика

По материалам: ria.ru
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