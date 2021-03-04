Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Москвичи закупились золотом

Москвичи закупились золотомФото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Больше всего средств в прошлом году москвичи вложили в золото. Они купили более шести тысяч слитков общим весом 389 килограммов и стоимостью 1,89 миллиарда рублей, сообщил Сбербанк статистику своих отделений.

На втором месте оказалось серебро, а на третьем — платина. В общей сложности москвичи приобрели за год 8879 слитков драгоценных металлов общим весом 1162 килограмма почти на два миллиарда рублей. Это в 2,5 раза больше, чем было потрачено в 2019 году.

Также жители столицы купили 205 917 инвестиционных и памятных монет. Их общий вес превысил 2,5 тонны, а совокупная стоимость составила около 6,5 миллиарда рублей. Это почти в три раза больше, чем в 2019 году. Наибольшим спросом у москвичей пользовались золотые и серебряные инвестиционные монеты «Победоносец».

Потребительский спрос на золото в мире в 2020 году упал до минимума за последние 11 лет (до четырех тысяч тонн). При этом инвестиционный спрос на металл показал рекордные значения. Он увеличился на 40 процентов. Цена на драгметалл в долларах увеличилась на 25 процентов за год.

Экономика

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Владимир Пресняков: «Наташа – героиня. Она делает все ради сыновей»
Владимир Пресняков: «Наташа – героиня. Она делает все ради сыновей»
Анна Грачевская о предполагаемом сыне Бориса: «Моя дочь ДНК сдавать не будет!»
Анна Грачевская о предполагаемом сыне Бориса: «Моя дочь ДНК сдавать
В Хабаровском крае рассказали о поддержке сельхозпредприятий в 2021 году
В Хабаровском крае рассказали о поддержке сельхозпредприятий в 2021
Меркель заявила о начале смягчения коронавирусных ограничений в Германии
Меркель заявила о начале смягчения коронавирусных ограничений в
Охраняющие Капитолий США солдаты пожаловались на плесень и металл в еде
Охраняющие Капитолий США солдаты пожаловались на плесень и металл в
Верховный суд принял к рассмотрению ряд исков от закрытых Зеленским телеканалов
Верховный суд принял к рассмотрению ряд исков от закрытых Зеленским
Москвичи закупились золотом
Москвичи закупились золотом
Анна Нетребко провела экскурсию по дому Филиппа Киркорова
Анна Нетребко провела экскурсию по дому Филиппа Киркорова
Экс-посол США рассказал о "жестком" подходе Байдена к Украине
Экс-посол США рассказал о "жестком" подходе Байдена к Украине
В России захотели ввести новый «налог на Google»
В России захотели ввести новый «налог на Google»
Ученый рассказал об особенностях новой российской вакцины от коронавируса
Ученый рассказал об особенностях новой российской вакцины от
Автомобилисты столкнулись с проблемами при оформлении ОСАГО
Автомобилисты столкнулись с проблемами при оформлении ОСАГО

Топ на сегодня

Dima LED и группа Refelding. Путь к известности
Dima LED и группа Refelding. Путь к известности
Восхождение русского КаИNа
Восхождение русского КаИNа
Музыкальный феномен Райза
Музыкальный феномен Райза
В США опубликовали список компаний, попавших под санкции из-за Навального
В США опубликовали список компаний, попавших под санкции из-за
Юрист раскрыла россиянам обман при КТ и МРТ
Юрист раскрыла россиянам обман при КТ и МРТ

Еще по теме

Рынок золота на Московской бирже в январе-августе вырос на 10%
Француз нашел 100 килограммов золота в полученном в наследство доме
Члена ингушской ОПГ задержали с 30 килограммами якутского золота
ВТБ отчитался за I полугодие