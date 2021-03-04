Мужчина опубликовал фото с «летающим в небе» кораблем и нашел этому объяснение

Вадим Карасев

Фото: Colin McCallum

Житель Шотландии опубликовал фотографию с необычной оптической иллюзией — на снимке корабль будет летает в небе, а не находится в воде. Как сообщает Daily Record, мужчина нашел объяснение этому явлению.

Колин МакКаллум (Colin McCallum) рассказал, как заметил «летающий корабль», когда проезжал мимо городка Банф 26 февраля. Судно находилось на горизонте, однако визуально казалось, будто оно парит над водой и находится в воздухе.

«Когда я впервые увидел лодку, мне пришлось перепроверить, не обманывают ли меня глаза, потому что я искренне думал, что она плывет. Однако при дальнейшем осмотре я заметил, что на самом деле это была прекрасная оптическая иллюзия», — подчеркнул МакКаллум.

По словам шотландца, обман зрения произошел из-за крайне похожих цветов неба и моря. Так, киль корабля был не виден из-за низко лежащих облаков. Они и создали иллюзию нахождения корабля в воздухе — облака отражало море, а сам корабль находился в безоблачной местности.

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