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Мужчина принял незнакомца за своего отца и полгода общался с ним в WhatsApp

Мужчина принял незнакомца за своего отца и полгода общался с ним в WhatsAppФото: Roman Moebius / Globallookpress.com

Британец по имени Джонно Хопкинс (Jonno Hopkins) поделился историей о том, как полгода общался в WhatsApp с незнакомцем, приняв его за родного отца. Об этом сообщает The Mirror.

Когда мужчина создавал группу в мессенджере, он случайно добавил в чат человека по имени Питер (так зовут его отца). Хопкинс долго не обращал внимания на свою ошибку. Даже когда его реальный родственник спрашивал о вещах, которые уже обсуждались в WhatsApp, сын списывал «невнимательность» папы на его преклонный возраст.

Хопкинс отметил, что ошибка могла оставаться незамеченной годами, если бы его сестра однажды не спросила, может ли он добавить в общий чат их отца. Только тогда мужчина осознал, что полгода общался с практически незнакомым человеком. При этом молчание собеседника его не смущало, потому что его пожилой родственник тоже редко отвечает на сообщения.

Позже создатель чата выяснил, что Питер из его контактов — сантехник, который чинил его стиральную машину в декабре 2013 года. «Я думаю, для фальшивого папы уже прошел удачный момент, чтобы сообщить нам об ошибке, поэтому он просто принял свою роль нашего нового отца», — пояснил Хопкинс тот факт, что сантехник все это время находился в семейном чате.

Ранее неизвестный мужчина попал в чат российских школьников в WhatsApp, после чего начал присылать несовершеннолетним свои интимные фото. О произошедшем в полицию сообщила жительница Комсомольска-на-Амуре.

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По материалам: lenta.ru
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