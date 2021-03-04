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На Украине введут штрафы за сексизм

На Украине введут штрафы за сексизм

Верховная рада Украины одобрила в первом чтении законопроект о противодействии дискриминации по признаку пола в рекламе. Документ набрал 266 голосов от народных депутатов, пишут на официальном портале парламента страны.

Согласно проекту, предлагается дать определения понятий "дискриминационная реклама" и "дискриминационная реклама по признаку пола". Также планируется ужесточить ответственность за нарушение законодательства о рекламе и усилить защиту прав потребителей. 

В законопроекте указано, что дискриминационная реклама по признаку пола содержит утверждение или изображения, указывающие на интеллектуальное, физическое, социальное или иное преимущество одного пола над другим. Туда же отнесли демонстрацию стереотипности роли мужчины и женщины, а также унижение достоинства человека по половому признаку. 

В нaстоящее время законодательство Украины не содержит прямой нормы, запрещающей использовать сексистские изображения или высказывания в объявлениях. 

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По материалам: uposters.ru
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