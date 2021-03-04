Наджиев рассказал о популярности на Западе, которая внезапно обрушилась на него

Алексей Вольцев

Песня "Ну, целуй!", написанная на стихи Сергея Есенина, стала своеобразной "визитной карточкой" Игоря Наджиева. Песня была создана в далеком уже 1991 году, но вдруг получила вторую жизнь спустя три десятилетия. Радиостанции США, Великобритании, Италии, Норвегии и ряда других стран включили хит Наджиева в свои плейлисты под названием Kiss Me.Наджиев признался, что новость о "выстрелившей" на Западе песне стала для него очень приятной неожиданностью. Певец вспомнил похожую историю, которая произошла с советским исполнителем Эдуардом Хилем — тот стал мемным "мистером Трололо" в 2009 году."Это очень похоже на историю Хиля, который стал популярным на Ютубе, когда "выстрелила" его старая запись. Песню "Ну, целуй!" я записал еще в отрочестве, а теперь ее начали крутить западные радиостанции. Прошло 30 лет! Я просто в шоке", — отметил Наджиев, добавив, что не прикладывал никаких усилий для раскрутки своей композиции на Западе. "Очень важно и очень приятно, что внезапная популярность на Западе способствует продвижению стихов Сергея Есенина", — сказал певец.