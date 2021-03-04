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Наджиев рассказал о популярности на Западе, которая внезапно обрушилась на него

Наджиев рассказал о популярности на Западе, которая внезапно обрушилась на него

Записанная 30 лет назад композиция российского певца Игоря Наджиева "Ну, целуй!" внезапно покорила европейские и американские радиостанции под английским названием Kiss Me. Исполнитель рассказал корреспондентам информационно-аналитического журнала "Слово и Дело" о внезапно свалившейся на него популярности на Западе.
 
Песня "Ну, целуй!", написанная на стихи Сергея Есенина, стала своеобразной "визитной карточкой" Игоря Наджиева. Песня была создана в далеком уже 1991 году, но вдруг получила вторую жизнь спустя три десятилетия. Радиостанции США, Великобритании, Италии, Норвегии и ряда других стран включили хит Наджиева в свои плейлисты под названием Kiss Me.
 
Наджиев признался, что новость о "выстрелившей" на Западе песне стала для него очень приятной неожиданностью. Певец вспомнил похожую историю, которая произошла с советским исполнителем Эдуардом Хилем — тот стал мемным "мистером Трололо" в 2009 году.
 
"Это очень похоже на историю Хиля, который стал популярным на Ютубе, когда "выстрелила" его старая запись. Песню "Ну, целуй!" я записал еще в отрочестве, а теперь ее начали крутить западные радиостанции. Прошло 30 лет! Я просто в шоке", — отметил Наджиев, добавив, что не прикладывал никаких усилий для раскрутки своей композиции на Западе. "Очень важно и очень приятно, что внезапная популярность на Западе способствует продвижению стихов Сергея Есенина", — сказал певец.
Шоу-бизнес

По материалам: planet-today.ru
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