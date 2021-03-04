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Найдены главные жертвы коронавируса

Найдены главные жертвы коронавирусаФото: Анастасия Илюшина / «Коммерсантъ»

Экономический спад, который спровоцировала пандемия коронавируса, в большей степени повлиял на женщин, чем на мужчин. Об этом свидетельствуют результаты исследования аудиторской сети PwC, передает РБК.

Главными жертвами называют именно женщин, потому что на их долю пришлось большее число сокращений и увольнений, кроме того, женщины были вынуждены чаще уходить с работы, чтобы присматривать за детьми. Исследование базируется на данных из 33 стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР, Россия в нее не входит). Уровень безработицы среди женщин рос быстрее, чем общий уровень безработицы в период пандемии.

Такую же тенденцию ранее проследил Bloomberg. Агентство указывало, что женщины больше мужчин были заняты в наиболее пострадавших отраслях экономики. Отдельно отмечалась ситуация в России.

Bloomberg отмечал, что несмотря на то, что исторически женщины в России составляют примерно половину трудоспособного населения, их зарплаты на треть (30,6 процента) ниже, чем у мужчин. Это один из самых высоких зарплатных разрывов среди стран с высоким и средним уровнем доходов. Лучше, чем в России, ситуация в таких государствах, как Коста-Рика, Мексика, Албания и Турция.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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