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Назван способ победить коронавирус в России за две недели

Назван способ победить коронавирус в России за две неделиГеннадий ОнищенкоФото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Победить коронавирус в России за две недели могла бы жесткая дисциплина с соблюдением всех мер безопасности. Такой способ назвал бывший санитарный врач России, академик РАН, первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в разговоре с «Комсомольской правдой».

«Мы сейчас с вами… все надели маски, все надели перчатки и жесточайшим образом все соблюдаем. И вот с этого момента — две недели, и все закончится. Больных мы вылечим», — сказал Онищенко.

По его словам, двухнедельный срок даже можно сократить, если популяционный иммунитет будет около 50-60 процентов. Чтобы достичь такого эффекта, нужна массовая вакцинация — привить группы риска для этого недостаточно.

В реальных условиях сроки окончания пандемии коронавируса будут зависеть от сроков проведения прививочной кампании, отметил Онищенко.

Ранее депутат говорил, что наличие вакцин не гарантирует прекращение пандемии. В Китае привили 60 миллионов человек, отметил Онищенко, но это обусловлено большой плотностью населения и опасностью региона.

Россия

По материалам: lenta.ru
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