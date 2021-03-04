Названы сроки начала поставок "Арматы" в армию

Вадим Карасев

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что российская армия получит опытно-промышленную партию танков Т-14 и другой бронетехники на платформе "Армата" в 2022 году. Сейчас техника проходит государственные испытания.

"В 2022 году планируется поставка в войска опытно-промышленной партии танков Т-14, боевых машин пехоты Т-15 и бронированных ремонтно-эвакуационных машин Т-16", — сказал военный деятель на совещании.

Ранее руководитель Минпромторга Денис Мантуров анонсировал начало серийных поставок в армию бронетехники на платформе "Армата" в 2021 году. По его словам, разработка имеет большой экспортный потенциал и Россия уже получает на нее множество заявок.

Танк Т-14 на платформе "Армата", разработанный УВЗ, впервые показали на параде 9 мая 2015 года. Он принципиально отличается от аналогов и главное его новшество — отсутствие людей в башне. Солдаты находятся в изолированной бронированной капсуле в корпусе машины, откуда дистанционно управляют вооружением. Такая конструкция значительно повышает безопасность экипажа.