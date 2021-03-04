Небензя заявил, что Россия ждет ответов на вопросы по "делу Скрипалей"
На заседании СБ ООН, посвященном сирийскому химическому досье, представительница Великобритании упомянула об инциденте со Скрипалями, которому исполнилось в четверг три года. "Это напоминание о том, что мы не должны забывать о нашей ответственности в вопросе предотвращения распространения и применения химического оружия", - указала дипломат.
"Мы признательны нашим британским коллегам за то, что они напомнили нам о третьей годовщине печально известного "дела Скрипалей". И я хотел бы сказать, что это странное дело, которое наши западные партнеры, видимо, считают закрытым на основании печально известного термина, который проник в вокабуляр наших западных партнеров, а именно highly likely ("весьма вероятно" - ред.), - для нас не закрыто", - сказал Небензя.
"И мы по-прежнему не получили ответы на десятки, если не сотни вопросов, которые мы задавали нашим британским коллегам. Ознакомиться с перечнем этих вопросов можно на сайте посольства России в Великобритании", - добавил он.