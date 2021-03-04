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Небензя заявил, что Россия ждет ответов на вопросы по "делу Скрипалей"

Небензя заявил, что Россия ждет ответов на вопросы по "делу Скрипалей"
"Дело Скрипалей" не закрыто для России, Москва по-прежнему ждет от британской стороны ответов на десятки, если не сотни вопросов, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя.

На заседании СБ ООН, посвященном сирийскому химическому досье, представительница Великобритании упомянула об инциденте со Скрипалями, которому исполнилось в четверг три года. "Это напоминание о том, что мы не должны забывать о нашей ответственности в вопросе предотвращения распространения и применения химического оружия", - указала дипломат.

"Мы признательны нашим британским коллегам за то, что они напомнили нам о третьей годовщине печально известного "дела Скрипалей". И я хотел бы сказать, что это странное дело, которое наши западные партнеры, видимо, считают закрытым на основании печально известного термина, который проник в вокабуляр наших западных партнеров, а именно highly likely ("весьма вероятно" - ред.), - для нас не закрыто", - сказал Небензя.

"И мы по-прежнему не получили ответы на десятки, если не сотни вопросов, которые мы задавали нашим британским коллегам. Ознакомиться с перечнем этих вопросов можно на сайте посольства России в Великобритании", - добавил он.

В мире

По материалам: ria.ru
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