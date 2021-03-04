Нюша впервые откровенно рассказала о перемирии с Кридом: «Я благодарна Егору за прожитые эмоции»

Анастасия Иванова

Нам представилась возможность откровенно поговорить с Нюшей о ее взаимоотношениях с Егором Кридом и выяснить, что именно она думает о перемирии с бывшим бойфрендом спустя годы и насколько тяжело ей далась совместная работа с мужчиной, которого она когда-то любила. На удивление, Нюша отреагировала на вопрос очень позитивно и была открыта для диалога. Она высказала свою точку зрения о их с Егором созданном проекте и даже заявила, что подобные работы, в которых публично демонстрируются теплые отношения бывших, помогают людям пересмотреть их былые ошибки и сделать выводы.

«А когда вы с Егором помирились… Такого раньше представить было невозможно, что ты так заговорила открыто об этом…» — начал беседу с артисткой Паша Мавриди.

«Да, ты прав. Это тоже потому что во мне произошли определенные перемены и мое отношение к этой ситуации… оно менялось. Я очень рада, что так произошло. Я многое переосмыслила. Свой взгляд на эту ситуацию. Я благодарна Егору за прожитые эмоции и за то, что мы сделали из этого классную, вдохновляющую песню», — с улыбкой поделилась эмоциями звезда.

Она также отметила, что работа стала важной не только для нее и Егора, но также и для многих зрителей.

«И клип, который реально вдохновляет людей и они пересматривают свое отношение к бывшим. Ну согласись, у всех есть бывшие и в этом нет ничего такого, не надо этого стесняться… Не знаю, это нормально. Просто это нормально и я понимаю, что эта работа очень важная для многих людей»







