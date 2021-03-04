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Noize Mc госпитализировали в больницу: «В луже собственной крови»

Noize Mc госпитализировали в больницу: «В луже собственной крови»

Несколько минут назад популярный российский певец и музыкант Noize Mc поделился с подписчиками грустным известием. В Instagram он опубликовал фотографию, где сидит в инвалидной коляске. Оказалось, что у музыканта серьёзные проблемы с позвоночником.

Выяснилось, что вчера вечером к нему приехала скорая. У Noize MC были с ильные боли в спине. Ему диагностировали воспаление седалищного нерва. Сейчас Иван Алексеев (настоящее имя музыканта) проходит лечение в одной из столичных клиник.


«Вечером в районе 18 часов 3 марта был вызов. Диагноз — люмбаго с ишиасом», — поделился врач. 

Отметим, что у пациентов с таким диагнозом боль ощущается не только в пояснице, но и в ягодице и задней части бедра, возможно, по всей длине ноги. Сам музыкант прокомментировал неутешительное состояние в Instagram строчками из песни.

«В луже собственной крови на кафеле скользя, После заплыва еле выползая на карачках. Носилки скорой помощи я не раз уже пачкал: Врачи качают головой — типа так нельзя», — подписал снимок музыкант. 

[media=https://www.instagram.com/p/CMAEACYHhX6/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]

Редакция POPCAKE желает Ивану скорейшего выздоровления.

Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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