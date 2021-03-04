Noize Mc госпитализировали в больницу: «В луже собственной крови»
Несколько минут назад популярный российский певец и музыкант Noize Mc поделился с подписчиками грустным известием. В Instagram он опубликовал фотографию, где сидит в инвалидной коляске. Оказалось, что у музыканта серьёзные проблемы с позвоночником.
Выяснилось, что вчера вечером к нему приехала скорая. У Noize MC были с ильные боли в спине. Ему диагностировали воспаление седалищного нерва. Сейчас Иван Алексеев (настоящее имя музыканта) проходит лечение в одной из столичных клиник.
«Вечером в районе 18 часов 3 марта был вызов. Диагноз — люмбаго с ишиасом», — поделился врач.
Отметим, что у пациентов с таким диагнозом боль ощущается не только в пояснице, но и в ягодице и задней части бедра, возможно, по всей длине ноги. Сам музыкант прокомментировал неутешительное состояние в Instagram строчками из песни.
«В луже собственной крови на кафеле скользя, После заплыва еле выползая на карачках. Носилки скорой помощи я не раз уже пачкал: Врачи качают головой — типа так нельзя», — подписал снимок музыкант.
Редакция POPCAKE желает Ивану скорейшего выздоровления.