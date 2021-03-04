Noize MC попал в больницу

Вадим Карасев

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Рэпер Иван Алексеев, более известный как Noize MC, попал в больницу. Он опубликовал фото с капельницей в сторис в Instagram.

Артист также поделился снимком в кресле-каталке. «В луже собственной крови, на кафеле скользя, после заплыва еле выползая на карачках, носилки скорой помощи я не раз уже пачкал: врачи качают головами, типа так нельзя», — написал исполнитель под фотографией.

Как сообщает Telegram-канал HUE, Noize MC сам вызвал скорую помощь, так как почувствовал сильные боли в спине. Уточняется, что теперь ему предстоит пройти лечение в одной из клиник Москвы. У рэпера диагностировали люмбаго (острая боль в поясничном отделе — прим. «Ленты.ру») и воспаление седалищного нерва.