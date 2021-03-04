Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Noize MC попал в больницу

Noize MC попал в больницуФото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Рэпер Иван Алексеев, более известный как Noize MC, попал в больницу. Он опубликовал фото с капельницей в сторис в Instagram.

Артист также поделился снимком в кресле-каталке. «В луже собственной крови, на кафеле скользя, после заплыва еле выползая на карачках, носилки скорой помощи я не раз уже пачкал: врачи качают головами, типа так нельзя», — написал исполнитель под фотографией.

Как сообщает Telegram-канал HUE, Noize MC сам вызвал скорую помощь, так как почувствовал сильные боли в спине. Уточняется, что теперь ему предстоит пройти лечение в одной из клиник Москвы. У рэпера диагностировали люмбаго (острая боль в поясничном отделе — прим. «Ленты.ру») и воспаление седалищного нерва.

Шоу-бизнес

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Найдены главные жертвы коронавируса
Найдены главные жертвы коронавируса
Итальянская мафия захотела нажиться на коронавирусе
Итальянская мафия захотела нажиться на коронавирусе
Стало известно о решении ОПЕК+ по добыче нефти
Стало известно о решении ОПЕК+ по добыче нефти
Noize MC попал в больницу
Noize MC попал в больницу
Цены на нефть показали рост после решения ОПЕК+ не увеличивать добычу
Цены на нефть показали рост после решения ОПЕК+ не увеличивать добычу
Сенаторы попросили Байдена ввести санкции против "Северного потока — 2"
Сенаторы попросили Байдена ввести санкции против "Северного потока —
Дуэт HammAli & Navai объявил о распаде
Дуэт HammAli & Navai объявил о распаде
Погибший в Турции генерал оказался причастным к победе Азербайджана в Карабахе
Погибший в Турции генерал оказался причастным к победе Азербайджана в
Генерал сухопутных войск погиб при крушении вертолета в Турции
Генерал сухопутных войск погиб при крушении вертолета в Турции
Захарова сочла дикими заявления МИД Словакии о «Спутнике V»
Захарова сочла дикими заявления МИД Словакии о «Спутнике V»
Небензя заявил, что Россия ждет ответов на вопросы по "делу Скрипалей"
Небензя заявил, что Россия ждет ответов на вопросы по "делу Скрипалей"
Врач назвал самые опасные продукты с большим содержанием соли
Врач назвал самые опасные продукты с большим содержанием соли

Топ на сегодня

В МИД России прокомментировали намерение США «не свергать режимы»
В МИД России прокомментировали намерение США «не свергать режимы»
"Зеленский страшно боится". Экс-депутат Рады о "подготовке Киева к войне"
"Зеленский страшно боится". Экс-депутат Рады о "подготовке Киева к
В Роспотребнадзоре объяснили отсутствие антител после вакцинации от COVID-19
В Роспотребнадзоре объяснили отсутствие антител после вакцинации от
В МИД России назвали «паноптикумом» предложение Авакова об иновещании на русском
В МИД России назвали «паноптикумом» предложение Авакова об иновещании
В Швеции неизвестный напал с ножом на людей, есть пострадавшие
В Швеции неизвестный напал с ножом на людей, есть пострадавшие

Еще по теме

Noize Mc госпитализировали в больницу: «В луже собственной крови»
Noize MC представил трек к сериалу "Последний министр"
Noize MC в ноябре выпустит новый альбом
Noize MC и Дельфин выступят на фестивале «Летчик. Дача. Лето»