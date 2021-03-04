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Норвежский футболист возмутился "сумасшествием" на дорогах Москвы

Норвежский футболист возмутился "сумасшествием" на дорогах Москвы

Норвежский футболист Эмиль Бохинен поделился впечатлениями от посещения столицы России. Полузащитника возмутило "безумие", творящееся на дорогах, пишет Sport24.

"Это просто сумасшествие! Здесь некоторые водители даже не соблюдают правила дорожного движения, в Норвегии такого нет", — сказал спортсмен.

Он также посетовал на холодную погоду в момент его прибытия, к которой пришлось привыкнуть. Сейчас норвежец живет в отеле, но в ближайшее время планирует снять себе жилье. По его словам, никто из родственников и родных не тревожился по поводу его поездки в Россию — наоборот, все его поддержали.

Вообще-то все были счастливы, они поддержали меня. Мама только загрустила из-за того, что мне пришлось покинуть родной дом, но она сразу же навела справки о Москве, о ЦСКА.

Бохинен стал играть за ЦСКА в феврале 2021 года. Контракт действует до окончания сезона-2024/2025. До этого футболист был в норвежском "Стабеке", он является постоянным участником матчей молодежной сборной Норвегии.

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По материалам: uposters.ru
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