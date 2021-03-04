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Новак рассказал о перспективах восстановления спроса на нефть в 2021 году

Новак рассказал о перспективах восстановления спроса на нефть в 2021 году
Вице-премьер РФ Александр Новак видит признаки восстановления мировой экономики и спроса на нефть и надеется, что 2021 год будет для этого ключевым.


"Мы внимательно следим за ключевыми тенденциями на рынке и с осторожным оптимизмом смотрим на то, что ситуация улучшается, и в будущем мы видим признаки восстановления экономики, восстановления спроса. Надеемся, что этот год – 2021 год, будет ключевым", - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам заседания ОПЕК+.

По итогам заседания 4 марта ОПЕК+ решил не наращивать добычу в апреле на 500 тысяч баррелей в сутки, Саудовская Аравия также сохранит свое дополнительное сокращение в 1 миллион баррелей в сутки.

Казахстана - на 20 тысяч.
Россия

По материалам: ria.ru
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