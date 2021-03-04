Оценена степень готовности «Северного потока-2»

Вадим Карасев

Фото: Stefan Sauer / picture alliance via Getty Images

Германский концерн Uniper, который выступает финансовым партнером «Северного потока-2», оценивает степень готовности газопровода в 98 процентов. Об этом пишет ТАСС.

Компания с нетерпением ждет завершения строительства «Северного потока-2» и считает проект важным для обеспечения энергобезопасности Европы. «Мы думаем, что ситуация довольно хорошая. Россия обещает завершить строительство, мы не видим никаких технических рисков», — заявили топ-менеджеры Uniper.

Ранее администрацию президента США Джо Байдена призвали «поставить шах и мат» газопроводу и не отказываться от давления на европейские компании.

Строительство «Северного потока-2» было заморожено в декабре 2019 года из-за санкций Вашингтона. В феврале этого года баржа «Фортуна» возобновила прокладку труб в датских водах. Работу на этом участке планируется закончить в апреле, а полностью газопровод завершат к концу года. Нерешенными проблемами остаются сертифицирование и страхование маршрута. От сотрудничества с Nord Stream 2 AG отказались как минимум 18 европейских компаний. Это произошло из-за угрозы санкций со стороны США.