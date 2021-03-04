Одесситка назвала украинский язык "говяжьим"

Анастасия Иванова

В Одессе разразился новый скандал на языковой почве после того, как покупательница в одном из магазинов резко отозвалась об украинском языке, сообщает местный портал 048.ua.

Посетительнице не понравилось, что продавщица разговаривала с ней на украинском языке. Женщина заявила, что не понимает, почему ее лишила права на русскую речь. Она отказалась говорить на украинском языке и предложила сотруднице вспомнить, "кем были первые граждане в истории города". Женщина также потребовала от продавщицы перейти на русский, назвав государственный язык Украины "говяжьим".

В это время в магазине также находился мужчина, который написал жалобу на то, что их отказались обслужить на русском.

Администрация магазина, в свою очередь, никакого нарушения в случившемся не увидела.