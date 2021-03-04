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Охраняющие Капитолий США солдаты пожаловались на плесень и металл в еде

Охраняющие Капитолий США солдаты пожаловались на плесень и металл в едеФото: Tom Brenner / Reuters

Солдаты Национальной гвардии США, расквартированные в Капитолии в Вашингтоне, пожаловались на качество предоставляемой им еды: они обнаружили не до конца приготовленное или сырое мясо, плесень и даже металлическую стружку. Об этом заявили конгрессмены штата Мичиган, передает CNN.

Четырнадцать политиков подписали коллективное обращение с целью повысить качество питания военных. В нем говорится, что в результате недобросовестной работы подрядчиков, обеспечивавших Нацгвардию, несколько человек были госпитализированы.

В Национальной гвардии эту информацию назвали ложной. В ответ на запрос CNN там заявили, что не до конца приготовленную еду солдатам, охраняющим правительственные здания по всей стране, доставляли лишь в менее чем 0,01 процента всех случаев — а всего с 7 января, когда солдат отправили охранять капитолии штатов, было поставлено более 1,2 миллиона порций. При этом первая жалоба на сыроватую курицу была подана лишь на прошлой неделе.

Представитель Нацгвардии добавил, что каждый солдат к тому же располагает сухим пайком, который может использовать, если недоволен качеством еды.

Перед инаугурацией избранного президента США Джо Байдена ФБР проверило все 25 тысяч бойцов Нацгвардии, которые должны были охранять Вашингтон во время мероприятия. Проверка была обусловлена опасениями властей, что некоторые из тех, кому поручено защищать американскую столицу, могут сами представлять угрозу для будущего президента и других высокопоставленных лиц.

7 января Конгресс США утвердил победу Байдена на президентских выборах. Этому предшествовали беспорядки и штурм Капитолия сторонниками Трампа, в ходе которых погибли пять человек. После этого солдат Нацгвардии отправили во все капитолии страны.

В мире

По материалам: lenta.ru
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