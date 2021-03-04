"Она не понимала, что происходит": отец Фриске обвинил Шепелева в выводе 20 миллионов со счетов Жанны

Вадим Карасев

Между близкими Жанны Фриске продолжаются разборки из-за денег, которые им пришлось возвращать "Русфонду". Отец покойной певицы накануне обвинил Дмитрия Шепелева в выводе 20 миллионов с ее счетов, сообщает "Комсомольская правда".

Долг перед "Русфондом" в размере 21 млн руб. был погашен еще 2 года назад. Эта сумма, собранная телезрителями Первого канала, так и не пошла на лечение певицы. Минувшим летом в пользу родителей Жанны суд взыскал 7 миллионов рублей с телеведущего Дмитрия Шепелева — это треть долга, который вернули благотворительной организации отец и мать Фриске.

"Пресненский суд удовлетворил мой иск о возврате денег, которые нам должен Шепелев. Это еще те, что собирали на лечение Жанны через "Русфонд". Но это не единственный иск, который мы подготовили", — заявил Владимир Фриске.

Теперь отец Фриске намерен судиться с Дмитрием Шепелевым из-за личных средств покойной Жанны.

"Там тоже очень большие суммы. И они тоже пропали. Когда Жанну положили в больницу, она дала Шепелеву доверенность. Вскоре с ее счета он снял 15 миллионов, потом еще 5 миллионов... Она плохо себя чувствовала. Часто теряла сознание, не помнила и не понимала, что происходит. Как раз в это время, когда она была в таком жутком состоянии, Шепелев взял доверенность к ее банковским счетам. Между прочим, идея организовать сбор средств через "Русфонд" тоже была его", — утверждает отец Жанны Фриске.

В то же время Дмитрий Шепелев намерен подать жалобу в Верховный суд на требующих от него 7 миллионов родителей Жанны, будучи уверенным в том, что деньги со счета певицы сняла ее мать за пару недель до смерти звезды.

Родители Жанны также подали на Шепелева в суд, потребовав запретить известному телеведущему, являющемуся законным представителем сына певицы Платона, распоряжаться долей в ее квартире.



Как писал NEWSTES, ранее отец Фриске высказался о готовящемся стать папой во второй раз Шепелеве, пожелав ему "сдохнуть".