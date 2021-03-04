Павла Бабича и Катю Скалон выгнали из спортзала

Вадим Карасев

Павел Бабич и Катя Скалон дружно ходили в спортзал и так же дружно оказались персонами нон грата. Теперь у них есть шанс найти новое место для занятий, а пользователи советуют открывать собственный, а то с таким характером, как у Павла, их будут выгонять отовсюду. По крайней мере, в этот раз именно Павел стал причиной того, что они оказались за воротами.

«Ну как-то надо и к другим прислушиваться. Это же не твой спортзал», «Нельзя быть таким противным», «Все-таки Бабич кого угодно достанет», - считают пользователи.

После ухода с телестройки Катя Скалон решила последовать советам Павла Бабича и вести правильный образ жизни. Вместе с ним она приступила к тренировкам, обзавелась клубной картой тренажерного зала и старательно выкладывалась на тренажерах. Даже объяснила подписчикам, что ходит в один спортзал с бывшей девушкой Павла, потому что он находится возле дома, пишет newstes.ru.Но счастье неожиданно прекратилось, так как Павла Бабича из-за его разборок выставили за дверь, а Кате пришлось уйти вместе с ним. По словам Бабича, он совершенно не виноват - просто записывал видео для своего спортивного канала, кричал на камеру, поэтому тренер попросил его не шуметь, все-таки в зале занимались и другие люди.Но Паша не понял, зачем ему делают замечания, принялся ругаться, и тренер пригласил администратора. Найти общий язык с ним Павел тоже не сумел, забрал клубную карту, обсмеял крупную сеть тренажерных залов, забрал свою девушку и ушел. Он не сомневается, что конфликт - вина тех, кто ему позавидовал, ведь он один старательно потел, а все остальные просто сидели в телефонах.Павел занимается развитием своего канала, но разве это повод игнорировать мнение окружающих, их желания? Договориться о съемке можно было заранее, выбрать время, когда в зале почти никого нет. Мало кому понравится заниматься спортом под чьи-то крики. Как-то часто у Бабича получается найти виноватых и выставить себя в лучшем свете.