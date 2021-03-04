Педагоги рассказали о высокотехнологичном оснащении медицинских классов в столичных школах

Алексей Вольцев

В ходе круглого стола «Реализация предпрофессионального образования медицинской направленности» представители школ – консультантов проекта «Медицинский класс в московской школе» поделились опытом работы в области развития организации проектной и исследовательской деятельности учащихся, эффективного использования оборудования лабораторных комплексов, а также сотрудничества с вузами-партнерами, сообщает пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы.

Заместитель директора столичной школы № 1747 Оксана Босак рассказала о реализации курса «Здорово быть здоровым».

«Мы хотим сегодня поделиться опытом формирования у детей представления о здоровом образе жизни, представить, как выработать необходимые каждому современному человеку навыки по сохранению физического, психического и нравственного здоровья, как создать условия для формирования у детей позитивного опыта безопасного и здорового образа жизни, как создать единое образовательное пространство для семьи, школы и обучающихся при реализации программы курса «Здорово быть здоровым», – сообщила Босак.

Учитель химии школы № 2036, куратор проекта «Медицинский класс в московской школе» Елена Баженова представила опыт своей организации по проведению тематических циклов мероприятий для обучающихся 10–11-х классов Москвы. «Школы – консультанты городских проектов предпрофессионального образования».

«Добиться высоких результатов невозможно без квалифицированных кадров. С медицинскими классами работают эксперты по проверке ЕГЭ по химии и биологии, эксперты демонстрационного экзамена и регионального чемпионата по стандартам WorldSkills, педагоги с медицинским образованием и привлеченные преподаватели медицинских вузов-партнеров. Мы находимся в постоянном творческом поиске, разрабатываем новые программы, мероприятия. Но главное – участие в проекте «Медицинский класс в московской школе» и сотрудничество с вузами-партнерами, которые оказывают консультативную помощь, проводят курсовую подготовку учителей, что позволяет нам профессионально совершенствоваться и черпать новые идеи», – отметила Баженова.

Педагогами школы разработаны тематические циклы по основным направлениям. Также проводятся консультации по сложным вопросам ЕГЭ. Каждый цикл включает в себя восемь-девять мероприятий, которые проходят в течение учебного года. Эти мероприятия открытые, и любой желающий может их посетить.

Заместитель директора школы имени В.В. Маяковского Мария Смирнова рассказала об оснащении медицинских классов в столичных школах.

«Нашу школу отличает высокотехнологичная образовательная среда. Это более 400 квадратных метров лабораторного комплекса. Мы сотрудничаем с самыми разными образовательными и научными организациями Москвы, и это позволяет нашим ребятам получать дополнительное образование в рамках проекта «Профессиональное обучение без границ», консультационную поддержку в ходе работы над учебными проектами и исследованиями, а также получать доступ к оборудованию в научно-исследовательских институтах и вузах, которым школа не располагает», – сообщила Смирнова.

Школа сделала анализ, где ее слабые стороны, где сильные, и стала внедрять конвергентный подход при подготовке и проведении различных мероприятий. Основная цель – сделать так, чтобы мероприятие было проведено на очень высоком уровне.

Напомним, в Москве 8 февраля стартовал масштабный семинедельный педагогический форум, в рамках которого ведущие эксперты обсуждают опыт дистанционного обучения, новые формы и методики работы с учениками, а также основные векторы развития московского образования.