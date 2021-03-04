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Пласидо Доминго приехал на гастроли в Санкт-Петербург

Пласидо Доминго приехал на гастроли в Санкт-Петербург
Великий оперный певец Пласидо Доминго вновь выступит на сцене Мариинского театра 4 марта – он исполнит заглавную партию в опере Джузеппе Верди "Симон Бокканегра", сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.

Давний друг "Мариинки" и Валерия Гергиева Пласидо Доминго неоднократно пел на этой прославленной сцене. В 1990-х он выступал здесь в теноровом амплуа: Отелло, Персифаль, Зигмунд.

Позже, когда певец перешел к баритоновым партиям, он выходил на эту сцену в образах Набукко, Макбета, старшего Жермона и Симона Бокканегры.

"Более 50 лет я пел теноровый репертуар и всегда говорил: когда я выйду в отставку как тенор, буду петь баритоновые партии – и в первую очередь Симона Бокканегру", - отметил Доминго.

Редко звучащий и незнакомый широкой публике "Симон Бокканегра" появился в афише Мариинского театра в 2016 году, когда в Петербург перенесли совместную постановку двух итальянских театров – Генуи и Венеции.

© Фото : Мариинский театр/Наталья РазинаПласидо Доминго в роли Симона Бокканегры
1 из 4Пласидо Доминго в роли Симона Бокканегры© Фото : Мариинский театр/Наталья Разина© Фото : Мариинский театр/Наталья РазинаПласидо Доминго в роли Симона Бокканегры
2 из 4Пласидо Доминго в роли Симона Бокканегры© Фото : Мариинский театр/Наталья Разина© Фото : Мариинский театр/Наталья РазинаПласидо Доминго в роли Симона Бокканегры
3 из 4Пласидо Доминго в роли Симона Бокканегры© Фото : Мариинский театр/Наталья Разина© Фото : Мариинский театрСцена из спектакля "Симон Бокканегра"
4 из 4Сцена из спектакля "Симон Бокканегра"© Фото : Мариинский театр1 из 4Пласидо Доминго в роли Симона Бокканегры© Фото : Мариинский театр/Наталья Разина2 из 4Пласидо Доминго в роли Симона Бокканегры© Фото : Мариинский театр/Наталья Разина3 из 4Пласидо Доминго в роли Симона Бокканегры© Фото : Мариинский театр/Наталья Разина4 из 4Сцена из спектакля "Симон Бокканегра"© Фото : Мариинский театр

Эта опера, переработанная автором в 1881 году – пример позднего творчества Верди. В ней нет разошедшихся на хиты эффектных арий, но есть тонкая работа композитора-драматурга. В оркестре "звучат" изумительной красоты морские пейзажи, в которых отражается характер главного героя, корсара, а затем дожа Генуи Симона Бокканегры.


Визуальной доминантой спектакля стало завораживающее Лигурийское море, выведенное на задник художником по свету и видео Паскуале Мари.

В главных партиях 4 марта выступят также Татьяна Сержан, Станислав Трофимов, Роман Бурденко и Глеб Перязев. За дирижерским пультом – маэстро Гергиев.

Балеты на спектакль "Симон Бокканегра" именные и продаются только на сайте и в кассах Мариинского театра.

В 2019-м против Доминго выдвинули коллективное обвинение в неоднократных сексуальных домогательствах. Женщины заявили, что в течение 30 лет Доминго вел себя неподобающе в гримерках, приставал и пытался поцеловать.


Певец ушел с поста гендиректора оперы Лос-Анджелеса, его концерты отменили Метрополитен-опера, площадки в Сан-Франциско, Филадельфии.

Маэстро продолжает гастролировать. Так осенью он впервые встал за дирижерский пульт симфонического оркестра Большого театра, представив оперу "Манон Леско" Пуччини.

Потом участвовал в гала-концерте "Большой и Пласидо Доминго: жизнь в опере", где также выступили Анна Нетребко, Ильдар Абдразаков, Юсиф Эйвазов, Михаэль Фолле, Петр Бечала.

Шоу-бизнес

По материалам: ria.ru
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